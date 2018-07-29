Участники авиаэкспедиции готовятся завершить перелет в Канаде и отправиться в Гренландию 

ОТТАВА, 29 июля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Участники авиаэкспедиции «Международный кругосветный океанический перелет» в воскресенье намерены добраться до последней точки канадского маршрута и затем вылететь в Гренландию. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС руководитель экспедиции летчик-космонавт, Герой России Валерий Токарев через один из мессенджеров.
"Самолеты заправили на дистанцию 450 миль (725 км). Завтра [29 июля] хотим вылететь на аэродром Кикиктархуак (территория Нунавут) на восточном побережье Канады и далее в Сисимиут (Гренландия)", — передал он.
Группа прибыла в Канаду из Аляски вечером 21 июля и планировала преодолеть канадскую часть маршрута за четыре-пять дней. Однако в ходе перелета по Канаде у участников экспедиции возникли проблемы с покупкой топлива и погодными условиями. В настоящее время они находятся в инуитском поселении Холл-Бич (Нунавут).
Маршрут полета
Арктическая экспедиция «Международный кругосветный океанический перелет» стартовала 3 июля из Самарской области. В перелете задействованы уникальные самолеты— амфибии российского производства — два LA-8 (восемь посадочных мест, общий вес груза — до 2,6 тонны) и один «Борей» (два посадочных места, общий вес груза — до 700 кг).
В составе нынешней экспедиции семь человек — шестеро россиян и один француз. Руководитель экспедиции — летчик— космонавт Герой России Валерий Токарев, научный руководитель — космонавт исследователь, Герой Советского Союза, член-корреспондент Российской академии наук Олег Атьков. Единственный зарубежный участник перелета — пилот гидроавиации Лоик Блез.
Маршрут экспедиции протяженностью более 20 тыс. километров пролегает через Россию, штат Аляску, Канаду, Гренландию, Исландию, Великобританию, Норвегию, Швецию, Финляндию. Затем экспедиция через Великий Новгород, Ярославль и Чебоксары вернется в Самарскую область. По пути запланировано около 50 остановок и посадок. Основная цель экспедиции — проведение различных климатических и медико-биологических исследований, зондирование Земли с малых высот и разработка будущих маршрутов авиационного туризма по российскому Северу.