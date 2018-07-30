Международная авиаэкспедиция завершила перелет по Канаде

ОТТАВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Участники авиаэкспедиции «Международный кругосветный океанический перелет» в воскресенье добрались до аэродрома в поселке Кикиктархуак (территория Нунавут), который является последней точкой в их маршруте по Канаде. Такие данные приводит спутниковый трекер, который отслеживает передвижение самолетов в режиме реального времени.

Связаться по телефону или через мессенджеры с членами экспедиции корреспонденту ТАСС в воскресенье не удалось. В субботу руководитель группы, летчик-космонавт Валерий Токарев сообщил корреспонденту ТАСС, что 29 июля пилоты намерены достичь Кикиктархуака, откуда позже вылетят в город Сисимиут в Гренландии.

Группа прибыла из Аляски вечером 21 июля и планировала преодолеть канадскую часть маршрута за 4-5 дней. Однако в ходе перелета по Канаде у участников экспедиции возникли проблемы с покупкой топлива и погодными условиями.

Арктическая экспедиция «Международный кругосветный океанический перелет» стартовала 3 июля из Самарской области. В перелете задействованы уникальные самолеты-амфибии российского производства — два LA-8 (восемь посадочных мест, общий вес груза — до 2,6 тонны) и один «Борей» (два посадочных места, общий вес груза — до 700 кг).

В экспедиции участвуют семь человек — шестеро россиян и один француз. Возглавляет ее летчик-космонавт, Герой России Валерий Токарев, научный руководитель — космонавт исследователь, Герой Советского Союза, член-корреспондент Российской академии наук Олег Атьков. Единственный зарубежный участник перелета — французский пилот гидроавиации Лоик Блез.

Маршрут экспедиции протяженностью более 20 тыс. километров пролегает через Россию, американский штат Аляску, Канаду, Гренландию, Исландию, Великобританию, Норвегию, Швецию, Финляндию. Затем ее участники через Великий Новгород, Ярославль и Чебоксары вернутся в Самарскую область. По пути запланировано около 50 остановок и посадок. Основная цель перелета — проведение различных климатических и медико-биологических исследований, зондирование Земли с малых высот и разработка будущих маршрутов авиационного туризма по российскому Северу.