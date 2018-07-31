Экипажи арктической авиаэкспедиции долетели до Гренландии

ОТТАВА , 31 июля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Участники арктической авиаэкспедиции «Международный кругосветный океанический перелет» в понедельник смогли улететь из Канады и добраться до Гренландии. Такие данные приводит спутниковый трекер, который отслеживает в режиме реального времени передвижение их самолетов.

В воскресенье группа долетела до последней точки своего канадского маршрута — поселка Кикиктархуак (территория Нунавут), откуда днем позже благополучно добралась до города Сисимиут в Гренландии. Связаться по телефону или через мессенджеры с членами экспедиции корреспонденту ТАСС в воскресенье и понедельник не удалось.

Ранее руководитель группы, летчик-космонавт Валерий Токарев сообщил корреспонденту ТАСС, что они прибыли в Канаду 21 июля и планировали преодолеть канадскую часть маршрута за четыре-пять дней. Однако в ходе перелета по стране у участников экспедиции возникли проблемы с покупкой топлива и погодными условиями.

"В период пребывания экспедиции в Канаде сотрудники посольства России находились в постоянном контакте с экипажем международного кругосветного океанического перелета и канадскими властями, которые оказали необходимую поддержку нашим летчикам в решении организационных и технических вопросов", — сообщили корреспонденту ТАСС в российском посольстве в Оттаве.

Маршрут перелета

Арктическая экспедиция «Международный кругосветный океанический перелет» стартовала 3 июля из Самарской области . В перелете задействованы уникальные самолеты-амфибии российского производства — два LA-8 (восемь посадочных мест, общий вес груза — до 2,6 т) и один «Борей» (два посадочных места, общий вес груза — до 700 кг).

В составе экспедиции семь человек — шестеро россиян и один француз. Руководитель экспедиции — летчик-космонавт, Герой России Валерий Токарев, научный руководитель — космонавт-исследователь, Герой Советского Союза, член-корреспондент Российской академии наук Олег Атьков. Единственный зарубежный участник перелета — пилот гидроавиации Лоик Блез.