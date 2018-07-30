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Члены авиаэкспедиции достигли последней точки канадского маршрута
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Члены авиаэкспедиции достигли последней точки канадского маршрута 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ОТТАВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Участники авиаэкспедиции «Международный кругосветный океанический перелет» в воскресенье добрались до аэродрома в канадском поселке Кикиктархуак (территория Нунавут), который является последней точкой в их маршруте по Канаде. Такие данные приводит спутниковый трекер, который отслеживает в режиме реального времени передвижения их самолетов.
Связаться по телефону или через мессенджеры с членами экспедиции корреспонденту ТАСС в воскресенье не удалось. В субботу руководитель группы летчик-космонавт, Герой России Валерий Токарев сообщил, что 29 июля пилоты намерены достичь Кикиктархуака, откуда позже вылетят в город Сисимиут в Гренландии.
Группа прибыла в Канаду из Аляски вечером 21 июля и планировала преодолеть канадскую часть маршрута за 4-5 дней. Однако в ходе перелета по Канаде у участников экспедиции возникли проблемы с покупкой топлива и погодными условиями.
Арктическая экспедиция «Международный кругосветный океанический перелет» стартовала 3 июля из Самарской области. В перелете задействованы самолеты-амфибии российского производства — два LA-8 (восемь посадочных мест, общий вес груза — до 2,6 тонны) и один «Борей» (два посадочных места, общий вес груза — до 700 кг).
В составе нынешней экспедиции семь человек — шестеро россиян и один француз. Руководитель экспедиции — летчик-космонавт Герой России Валерий Токарев, научный руководитель — космонавт-исследователь, Герой Советского Союза, член-корреспондент Российской академии наук Олег Атьков. Единственный зарубежный участник перелета — пилот гидроавиации Лоик Блез.
Маршрут экспедиции протяженностью более 20 тыс. километров пролегает через Россию, Аляску, Канаду, Гренландию, Исландию, Великобританию, Норвегию, Швецию, Финляндию. Затем экспедиция через Великий Новгород, Ярославль и Чебоксары вернется в Самарскую область. По пути запланировано около 50 остановок и посадок. Основная цель экспедиции — проведение различных климатических и медико-биологических исследований, зондирование Земли с малых высот и разработка будущих маршрутов авиационного туризма по российскому Северу.
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