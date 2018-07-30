Члены авиаэкспедиции достигли последней точки канадского маршрута 

ТАСС: последние новости

Небольшой самолет разбился при посадке в аэропорту Сан-Паулу

Прощание с Войновичем состоится 30 июля в Центральном Доме литераторов

Суд в Москве арестовал доктора технических наук из Новочеркасска по делу о госизмене