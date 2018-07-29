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Американец снял на видео «Бога», идущего по облакам
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Американец снял на видео «Бога», идущего по облакам 

Sputnik Молдова 1 час назад
Фото: Sputnik Молдова
Во время погодных катаклизмов нередко проявляется то, что, как говорится, среди бела дня не увидишь. Во время ведения прямой трансляции в соцсетях шторма, произошедшего в Алабаме (США), удалось заснять на видео кадры, которые сначала возбуждают неверие, а затем искренне поражают: на камеру запечатлели человеческий силуэт, который шествовал по небу.
Среди хмурого и черного штормового неба появился яркий просвет, в котором спустя несколько секунд началось необычное движение.
"Посмотрите на светлое пятно в небе, посмотрите прямо на этот просвет. Это тот, у кого есть сила", — говорит о время трансляции автор видеосъемки.
В мгновение ока в светлом просвете среди туч появился отчетливый человеческий силуэт, который «дошел» до края просвета и исчез.
Увиденное повергло присутствующих и пользователей соцсетей в настоящий шок. В комментариях в видео несложно проследить крики: «Это — знак свыше!». Некоторые подписчики видеоблогера и вовсе заявляют, что на кадрах появился не сам Всевышний, а ангел.
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