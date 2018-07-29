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Новый ветеринарный участок открылся в районе Северный
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Новый ветеринарный участок открылся в районе Северный 

Агентство «Москва» 1 час назад
В столичном районе Северный открылся новый ветеринарный участок, сообщили в пресс-службе префектуры Северо-Восточного административного округа.
«Ветеринарный участок «Северный» открылся в д. 12, корп. 3 по Челобитьевскому шоссе. Жители района очень долго ждали этого после того, как был закрыт участок около ТЦ «Рио». Пока там работает только прививочный кабинет, но до конца года ветучасток будет полностью оснащен необходимой техникой и станет работать в полном объеме», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ветеринарный участок осуществляет прием пока только в будние дни.
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