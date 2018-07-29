Зона экономики, торговли и сотрудничества «Цзиньфэй» на Маврикии 

Порт-Луи, 28 июля /Синьхуа/ — На фото — Зона экономики, торговли и сотрудничества «Цзиньфэй», построенная китайскими компаниями. Комплекс, расположенный близ столицы Маврикия Порт-Луи, занимает площадь около 211 га. Фотографии Синьхуа/Ван Тэн Порт-Луи, 28 июля /Синьхуа/ — На фото — Зона экономики, торговли и сотрудничества «Цзиньфэй», построенная китайскими компаниями. Комплекс, расположенный близ столицы Маврикия Порт-Луи, занимает площадь около 211 га. Фотографии Синьхуа/Ван Тэн Порт-Луи, 28 июля /Синьхуа/ — На фото — Зона экономики, торговли и сотрудничества «Цзиньфэй», построенная китайскими компаниями. Комплекс, расположенный близ столицы Маврикия Порт-Луи, занимает площадь около 211 га. Фотографии Синьхуа/Ван Тэн Порт-Луи, 28 июля /Синьхуа/ — На фото — Зона экономики, торговли и сотрудничества «Цзиньфэй», построенная китайскими компаниями. Комплекс, расположенный близ столицы Маврикия Порт-Луи, занимает площадь около 211 га. Фотографии Синьхуа/Ван Тэн Порт-Луи, 28 июля /Синьхуа/ — На фото — Зона экономики, торговли и сотрудничества «Цзиньфэй», построенная китайскими компаниями. Комплекс, расположенный близ столицы Маврикия Порт-Луи, занимает площадь около 211 га. Фотографии Синьхуа/Ван Тэн