Ещё
Зона экономики, торговли и сотрудничества «Цзиньфэй» на Маврикии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зона экономики, торговли и сотрудничества «Цзиньфэй» на Маврикии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Порт-Луи, 28 июля /Синьхуа/ — На фото — Зона экономики, торговли и сотрудничества «Цзиньфэй», построенная китайскими компаниями. Комплекс, расположенный близ столицы Маврикия Порт-Луи, занимает площадь около 211 га. Фотографии Синьхуа/Ван Тэн  Порт-Луи, 28 июля /Синьхуа/ — На фото — Зона экономики, торговли и сотрудничества «Цзиньфэй», построенная китайскими компаниями. Комплекс, расположенный близ столицы Маврикия Порт-Луи, занимает площадь около 211 га. Фотографии Синьхуа/Ван Тэн  Порт-Луи, 28 июля /Синьхуа/ — На фото — Зона экономики, торговли и сотрудничества «Цзиньфэй», построенная китайскими компаниями. Комплекс, расположенный близ столицы Маврикия Порт-Луи, занимает площадь около 211 га. Фотографии Синьхуа/Ван Тэн  Порт-Луи, 28 июля /Синьхуа/ — На фото — Зона экономики, торговли и сотрудничества «Цзиньфэй», построенная китайскими компаниями. Комплекс, расположенный близ столицы Маврикия Порт-Луи, занимает площадь около 211 га. Фотографии Синьхуа/Ван Тэн  Порт-Луи, 28 июля /Синьхуа/ — На фото — Зона экономики, торговли и сотрудничества «Цзиньфэй», построенная китайскими компаниями. Комплекс, расположенный близ столицы Маврикия Порт-Луи, занимает площадь около 211 га. Фотографии Синьхуа/Ван Тэн
ИА Синьхуа: последние новости
Президент Узбекистана критически высказался по поводу работы по предотвращению преступности Введен в тестовую эксплуатацию нефтепровод Дунцзякоу -- Вэйфан -- центральные и северные районы провинции Шаньдун В столице Узбекистана намерены построить "Sky City"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган пригрозил США58
В Госдуме обрадовали россиян183
Лавров ответил на требование Армении268
Умер избитый пьяными гаишниками россиянин
В МИД высмеяли декларацию США по Крыму
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США Вещи
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение