Введен в тестовую эксплуатацию нефтепровод Дунцзякоу — Вэйфан — центральные и северные районы провинции Шаньдун

Циндао /пров. Шаньдун/, 28 июля / Синьхуа / — После 16 месяцев напряженных строительных работ сегодня была введена в тестовую эксплуатацию вторая очередь нефтепровода Дунцзякоу — Вэйфан — центральные и северные районы провинции Шаньдун /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Цзиньган

Циндао /пров. Шаньдун/, 28 июля /Синьхуа/ — После 16 месяцев напряженных строительных работ сегодня была введена в тестовую эксплуатацию вторая очередь нефтепровода Дунцзякоу — Вэйфан — центральные и северные районы провинции Шаньдун /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Цзиньган

Циндао /пров. Шаньдун/, 28 июля /Синьхуа/ — После 16 месяцев напряженных строительных работ сегодня была введена в тестовую эксплуатацию вторая очередь нефтепровода Дунцзякоу — Вэйфан — центральные и северные районы провинции Шаньдун /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Цзиньган

Циндао /пров. Шаньдун/, 28 июля /Синьхуа/ — После 16 месяцев напряженных строительных работ сегодня была введена в тестовую эксплуатацию вторая очередь нефтепровода Дунцзякоу — Вэйфан — центральные и северные районы провинции Шаньдун /Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжан Цзиньган