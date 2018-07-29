11-е Соревнования по традиционным видам спорта национальных меньшинств начались в провинции Ганьсу

Сунань /пров. Ганьсу/, 28 июля / Синьхуа / — В Сунань-Югурском автономном уезде /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай / сегодня начались Большие скачки «Шелковый путь-2018» и 11-е Соревнования по традиционным видам спорта национальных меньшинств. Фотографии Синьхуа/Ван Цзян

Сунань /пров. Ганьсу/, 28 июля /Синьхуа/ — В Сунань-Югурском автономном уезде /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/ сегодня начались Большие скачки «Шелковый путь-2018» и 11-е Соревнования по традиционным видам спорта национальных меньшинств. Фотографии Синьхуа/Ван Цзян

Сунань /пров. Ганьсу/, 28 июля /Синьхуа/ — В Сунань-Югурском автономном уезде /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/ сегодня начались Большие скачки «Шелковый путь-2018» и 11-е Соревнования по традиционным видам спорта национальных меньшинств. Фотографии Синьхуа/Ван Цзян

Сунань /пров. Ганьсу/, 28 июля /Синьхуа/ — В Сунань-Югурском автономном уезде /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/ сегодня начались Большие скачки «Шелковый путь-2018» и 11-е Соревнования по традиционным видам спорта национальных меньшинств. Фотографии Синьхуа/Ван Цзян

Сунань /пров. Ганьсу/, 28 июля /Синьхуа/ — В Сунань-Югурском автономном уезде /провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай/ сегодня начались Большие скачки «Шелковый путь-2018» и 11-е Соревнования по традиционным видам спорта национальных меньшинств. Фотографии Синьхуа/Ван Цзян