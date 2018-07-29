В Китае возобновлено движение по железной дороге, прерванное в течение 16 дней

Сиань, 29 июля / Синьхуа / — В субботу в 17:00 было возобновлено движение по железной дороге Баоцзи-Чэнду, прерванное 16 дней назад из-за оползня, вызванного проливными дождями.

Перевозки по этой ветке полностью восстановлены, сообщили в Сианьской железнодорожной компании.

Участок железнодорожной линии Баоцзи /пров. Шэньси, Северо-Западный Китай / — Чэнду /пров. Сычуань, Юго-Западный Китай/ на территории провинции Шэньси был заблокирован после того, как несколько оползней в виде 75 тыс. кубометров грязи и камней сошли на рельсы 12 и 13 июля.

На очистку железной дороги было мобилизовано более 1000 рабочих и 60 единиц техники.

Мониторинг работы этого участка железной дороги продолжится в связи с ливнями, которые обещают в предстоящие дни.

После оползня были запущены дополнительные рейсы поездов между провинциями Шэньси и Сычуань по высокоскоростной магистрали Сиань-Чэнду для снижения влияния последствий стихии на поток пассажирских перевозок. -0-