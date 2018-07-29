В Екатеринбурге камера видеонаблюдения сняла воровок, вскрывающих киоски с фруктами

В Пионерском 26 июля три девушки вскрыли фруктовый киоск, находящийся рядом с домом № 12 на улице Вилонова. Они сделали это ранним утром, в 5 часов, видимо, рассчитывая, что в это время их не увидят случайные прохожие. Но они попали на запись камеры видеонаблюдения, установленной на соседнем доме.

— У нас видеокамеры по периметру дома, и с наших камер видно было, как все произошло, — рассказал читатель E1.RU Юрий. — Эти девицы вскрыли не один ларек: еще один киоск, на перекрестке улиц Менделеева и Ирбитской, обчистили таким же образом.

На видео видно, что девушкам удалось сломать рольставни, после этого они по очереди пролезли в узкое окошко для выдачи товара и вытащили оттуда ящики с фруктами. После этого унесли их в руках вдоль дома.