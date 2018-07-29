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Хабаровчане вновь станцуют «Победный вальс»
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Хабаровчане вновь станцуют «Победный вальс» 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
1 августа в Хабаровске начинаются репетиции патриотической танцевальной акции «Победный вальс», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Акция посвящена окончанию Второй мировой войны. В Хабаровске она пройдет уже в шестой раз.
— По традиции, танцевальные пары, одетые в стиле военных лет, закружатся в вальсе на площади «Город воинской славы» 2 сентября. Сейчас начался набор участников флешмоба, — сообщили агентству в городском центре патриотического воспитания.
Репетиции будут проходить бесплатно каждую неделю в течение всего августа. По средам и пятницам — на площади «Город воинской славы» с 18:30. Во вторник и четверг подготовка к акции будет проводиться в военно-патриотическом клубе «Данко» по адресу: ул. Кочнева, 1а с 17:00.
Станцевать «Вальс победы» могут все желающие.
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