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Ландшафтный парк Наньигоу в Тибетском АР
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Ландшафтный парк Наньигоу в Тибетском АР 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Ньингчи, 28 июля /Синьхуа/ — На фото — ландшафтный парк Наньигоу в городском округе Ньингчи /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь
Ньингчи, 28 июля /Синьхуа/ — На фото — ландшафтный парк Наньигоу в городском округе Ньингчи /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь
Ньингчи, 28 июля /Синьхуа/ — На фото — ландшафтный парк Наньигоу в городском округе Ньингчи /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь
Ньингчи, 28 июля /Синьхуа/ — На фото — ландшафтный парк Наньигоу в городском округе Ньингчи /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь
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