Ландшафтный парк Наньигоу в Тибетском АР 

Ньингчи, 28 июля /Синьхуа/ — На фото — ландшафтный парк Наньигоу в городском округе Ньингчи /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь
Ньингчи, 28 июля /Синьхуа/ — На фото — ландшафтный парк Наньигоу в городском округе Ньингчи /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь
Ньингчи, 28 июля /Синьхуа/ — На фото — ландшафтный парк Наньигоу в городском округе Ньингчи /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь
Ньингчи, 28 июля /Синьхуа/ — На фото — ландшафтный парк Наньигоу в городском округе Ньингчи /Тибетский АР, Юго-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Лю Дунцзюнь