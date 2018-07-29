Советско-японский конфликт в районе озера Хасан (1938)

Обстановка на Дальнем Востоке обострилась после захвата Японией Маньчжурии в 1931-1932 годах. 9 марта 1932 года японские оккупанты провозгласили на территории Северо-Восточного Китая, граничащей с СССР, марионеточное государство Маньчжоу-го с целью использовать его территорию для последующей экспансии против СССР и Китая.

Враждебность Японии к СССР заметно увеличилась после заключения в ноябре 1936 года союзнического договора с Германией и заключения с ней «антикоминтерновского пакта». Союзники вели тайные переговоры о совместных действиях против Советского Союза, вынашивали планы захвата его территории. Япония развернула в Маньчжурии основные силы Квантунской армии и систематически устраивала военные провокации в приграничных с СССР районах.

Советский Союз принимал меры по усилению дальневосточной группировки войск, но войска были рассредоточены на огромных пространствах Приморья и Приамурья.

В июле 1938 года стало очевидно, что японцы готовятся к нападению на СССР и для развязывания крупной военной провокации избрали Посьетский район — малообжитую и плохо освоенную часть советского Дальнего Востока. С одной стороны, он обеспечивал подступы к советскому побережью Японского моря и Владивостоку , с другой — граничил с Кореей и Маньчжурией и занимал фланговое положение по отношению к Хунчунскому укрепленному району, построенному японцами на подступах к советской границе. На западе Посьетского района находится горный кряж. Наиболее значительными высотами здесь являлись сопки Заозерная и Безымянная, достигающие по высоте 150 метров. По их вершинам проходила госграница, а сами высотки находились в 12-15 километрах от берега Японского моря. В случае овладения ими противник получил бы возможность вести наблюдение за участком советской территории к югу и западу от залива Посьет и за Посьетской бухтой, а его артиллерия смогла бы держать под огнем всю эту местность.

Непосредственно с востока, с советской стороны, к сопкам примыкает озеро Хасан (длиной около пяти километров, шириной один километр). Между озером и границей было всего 50-300 метров.

Советская разведка установила, что в район Посьетского участка советской границы японцы подтянули три пехотные дивизии, кавалерийский полк, механизированную бригаду, тяжелую и зенитную артиллерии, три пулеметных батальона и несколько бронепоездов, а также 70 самолетов. Их действия готов был поддержать подошедший к устью реки Тумень-Ула японский отряд боевых кораблей в составе крейсера, 14 миноносцев и 15 военных катеров.

В связи с этим пограничная охрана Дальневосточного края усилила мероприятия по организации обороны советской государственной границы и высот, находящихся в непосредственной близости от нее. 9 июля 1938 года на советской части высоты Заозерная, которая до этого контролировалась лишь пограничными дозорами, началось строительство укреплений.

15 июля группа японских жандармов нарушила границу в районе этой сопки. Один из них был убит на советской территории в трех метрах от линии границы. В тот же день японское посольство в Москве предъявило правительству СССР требование об отводе советских войск с высот к западу от озера Хасан, считая их принадлежащими Маньчжоу-го. Японское требование было категорически отвергнуто правительством СССР. Японскому поверенному в делах были предъявлены официальные документы — текст Хунчунского русско-китайского соглашения 1886 года и приложенные к нему карты, согласно которым район сопок Заозерная и Безымянная бесспорно принадлежал Советскому Союзу. Этим документам японское посольство смогло противопоставить лишь неопределенные данные правительства Манчжоу-го и вымышленное утверждение о проведении манчжурским населением религиозных праздников на указанной территории. 20 июля японский посол в Москве Мамору Сигэмицу повторил наркому иностранных дел Максиму Литвинову притязания на высоты. Литвинов остался непреклонным.

29 июля японцы, подтянув к границе полевые войска и артиллерию, двумя колоннами по 70 человек каждая, вторглись на советскую территорию и попытались захватить высоту Безымянная. Оборонявшие сопку 11 советских пограничников с одним станковым пулеметом продержались более трех часов, пока к ним не пришли на помощь две резервные группы пограничников и подразделение 40-й стрелковой дивизии. В результате атаки советских воинов японцы были выбиты с высоты Безымянной и оттеснены на 400 метров вглубь маньчжурской территории.

После этого японские войска неоднократно пытались штурмом овладеть сопкой, но, неся большие потери, откатывались назад. 31 июля части японской армии произвели тщательно подготовленную ночную атаку, в результате которой рано утром 1 августа им все же удалось оттеснить советские подразделения и занять высоту Заозерная. К вечеру японцы захватили еще несколько высот, в том числе и Безымянную. Враг продвинулся вглубь советской территории на четыре километра. Захваченные сопки были превращены японцами в сильно укрепленные районы, способные вести длительный бой. Попытка советских войск силами одной 40-й дивизии 2 августа выбить противника с высоток успеха не имела.

В связи с расширением конфликта в поселок Посьет прибыл командующий Дальневосточным фронтом Василий Блюхер. По его приказу в район боев стали подтягиваться дополнительные силы.

4 августа посол Японии в СССР встретился с наркомом иностранных дел СССР и заявил о намерении разрешить конфликт дипломатическими средствами. Советское правительство твердо заявило, что прекращение военных действий возможно лишь при условии освобождения японцами захваченной ими территории СССР.

За короткое время противоборствующие стороны нарастили в месте боев большие силы. На 5 августа с японской стороны сопки Заозерная, Безымянная и Пулеметная Горка удерживали: пехотная дивизия, пехотная бригада, два артиллерийских полка и отдельные части усиления, в том числе три пулеметных батальона, общей численностью до 20 тысяч человек. Советское военное командование к этому времени создало новую ударную группировку, насчитывающую 32 тысячи человек, около 600 орудий и 345 танков. Действия наземных войск готовы были поддержать 180 бомбардировщиков и 70 истребителей.

Непосредственно в районе боевых действий находилось свыше 15 тысяч человек, 1014 пулеметов, 237 орудий, 285 танков, входившие в состав 40-й и 32-й стрелковых дивизий, 2-й отдельной механизированной бригады, стрелкового полка 39-й стрелковой дивизии, 121-го кавалерийского и 39-го корпусного артиллерийского полков.

6 августа по японским позициям и районам расположения их резервов был нанесен авиационный удар. Затем после короткой артиллерийской подготовки в атаку в сопровождении танков пошла пехота. Однако на сопках не все японские огневые средства оказались подавленными, и они открыли огонь по наступающим советским войскам. Бои шли целый день. Вечером советская авиация повторила свой удар. Бомбардировке подверглись артиллерийские позиции на маньчжурской территории, откуда артиллерия противника обстреливала советские войска. К исходу дня советские воины овладели высотой Заозерная.

Японцы постоянно проводили мощные контратаки, силясь отвоевать утраченную местность. Для отражения контратак врага советское командование 8 августа на высоту Заозерная перебросила стрелковый полк с танковой ротой.

9 августа советские воинские части, наступавшие вдоль западного берега озера Хасан, выбили японцев с высоты Безымянная и отбросили их за границу. В этот день вся территория, захваченная ранее японцами, была возвращена СССР, но контратаки врага не ослабевали.

10 августа японцы после безуспешных попыток отбить высоты отошли с большими потерями. В тот же день по инициативе Японии в Москве начались переговоры. 11 августа военные действия у озера Хасан прекратились. Согласно договоренности о перемирии советские и японские войска должны были остаться на тех рубежах, которые они занимали 10 августа к 24.00 по местному времени. В дальнейшем при демаркации границы были использованы исключительно документы, представленные советской стороной.

Пограничный конфликт в районе озера Хасан был скоротечен, однако потери сторон в живой силе оказались значительными. Историки считают, что по числу убитых и раненых Хасанские события выходят на уровень локальной войны.

Советские потери составили 989 человек убитыми (по другим источникам — 960, или 1112, или 792) и 2752 ранеными, японские соответственно — 525 и 913 человек (по другим данным ‑ около 650 и 2500).

За героизм и мужество личного состава 40-я стрелковая дивизия была награждена орденом Ленина, 32-я стрелковая дивизия и Посьетский пограничный отряд ‒ орденами Красного Знамени, 26 участникам боев было присвоено звание Героя Советского Союза, 6,5 тысяч человек награждены орденами и медалями. Советским воинам, погибшим в боях у озера Хасан, установлено несколько памятников, среди них монументы на вершине Крестовой сопки, Памятник героям Хасана в поселке Славянка, «Братская могила командира Красной Армии Миронова и красноармейцев, погибших на озере Хасан» во Владивостоке.

После окончания Второй мировой войны в 1946 году 13 высокопоставленных военных и гражданских чиновников Японии были осуждены за развязывание Хасанского конфликта.