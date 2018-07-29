США предложили властям Афганистана «стратегическое отступление» 

Американская стратегия не сможет вернуть властям Афганистана контроль над территорией, которую захватили талибы, пишут СМИ.
New York Times со ссылкой на источники пишет, что в засекреченной части стратегии Белого дома Кабулу предлагается отвести поддерживаемые США сила в крупные населенные пункты, передает ТАСС.
NYT указывает, что эта стратегия похожа на использованную администрацией Барака Обамы. Подчеркивается, что стратегия Обамы не принесла желаемых результатов.
США хотят укрепить безопасности крупных афганских городов, а не растрачивать ресурсы на малонаселенные регионы. Таким образом, движение «Талибан» (запрещено в России) сохранит контроль над значительной долей территории Афганистана.