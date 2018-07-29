Грибника, пропавшего 9 лет назад, в Хабаровске опознали по черепу

По останкам, найденным в лесу, хабаровские эксперты установили личность жителя Амурской области , пропавшего без вести в 2009 году, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

Сотрудники уголовного розыска Амурской области передали неопознанные останки в хабаровскую лабораторию ДНК и медико-биологических экспертиз. Эксперты провели исследования ДНК по сохранившимся зубам, составили генетический профиль, а так же по ключевым точкам черепа воссоздали прижизненный портрет человека.

— Его генетического профиля не было в нашей базе. В таких случаях для установления личности требуется определить близкое родство. Возможных родственников выявляет уголовный розыск, анализируя все факты, относящиеся к ситуации, и предоставляет нам материалы для сопоставления, — рассказал начальник отдела ДНК и медико-биологических экспертиз УМВД России по Хабаровскому краю Денис Баженов. — В данном случае генетический профиль показал близкое родство с жительницей Амурской области, разыскивающей своего отца. Он пропал в лесу 9 лет назад.

Определить точную причину смерти грибника невозможно. Череп оказался единственным сохранившимся фрагментом скелета, и при этом не имел повреждений.

Сотрудники полиции вернут останки в Амурскую область, где они будут переданы родственникам для захоронения.

В этом году эксперты-криминалисты уже идентифицировали по ДНК 15 останков, из которых 5 принадлежали людям, ранее пропавшим без вести.