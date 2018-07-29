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Грибника, пропавшего 9 лет назад, в Хабаровске опознали по черепу
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Грибника, пропавшего 9 лет назад, в Хабаровске опознали по черепу 

Хабаровский край сегодня 2 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
По останкам, найденным в лесу, хабаровские эксперты установили личность жителя Амурской области, пропавшего без вести в 2009 году, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сотрудники уголовного розыска Амурской области передали неопознанные останки в хабаровскую лабораторию ДНК и медико-биологических экспертиз. Эксперты провели исследования ДНК по сохранившимся зубам, составили генетический профиль, а так же по ключевым точкам черепа воссоздали прижизненный портрет человека.
— Его генетического профиля не было в нашей базе. В таких случаях для установления личности требуется определить близкое родство. Возможных родственников выявляет уголовный розыск, анализируя все факты, относящиеся к ситуации, и предоставляет нам материалы для сопоставления, — рассказал начальник отдела ДНК и медико-биологических экспертиз УМВД России по Хабаровскому краю Денис Баженов. — В данном случае генетический профиль показал близкое родство с жительницей Амурской области, разыскивающей своего отца. Он пропал в лесу 9 лет назад.
Определить точную причину смерти грибника невозможно. Череп оказался единственным сохранившимся фрагментом скелета, и при этом не имел повреждений.
Сотрудники полиции вернут останки в Амурскую область, где они будут переданы родственникам для захоронения.
В этом году эксперты-криминалисты уже идентифицировали по ДНК 15 останков, из которых 5 принадлежали людям, ранее пропавшим без вести.
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