Эрдоган: Турция обратится в международный арбитраж, если США не поставят F-35

АНКАРА , 29 июля. / ТАСС /. Турция намерена обратиться в Международный арбитражный суд, если США откажутся поставлять приобретенные Анкарой истребители пятого поколения F-35. Об этом заявил в воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган.

"Теперь они начали нам еще и угрожать. Если вы нам их не поставите, то мы обратимся в Международный арбитражный суд", — приводит слова президента телеканал Haber Turk.

Эрдоган также подчеркнул, что в вопросе приобретения истребителей Турция также «может рассмотреть альтернативы» F-35.