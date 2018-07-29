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Эрдоган: Турция обратится в международный арбитраж, если США не поставят F-35
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Эрдоган: Турция обратится в международный арбитраж, если США не поставят F-35 

ТАСС 11 минут назад
АНКАРА, 29 июля. /ТАСС/. Турция намерена обратиться в Международный арбитражный суд, если США откажутся поставлять приобретенные Анкарой истребители пятого поколения F-35. Об этом заявил в воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган.
"Теперь они начали нам еще и угрожать. Если вы нам их не поставите, то мы обратимся в Международный арбитражный суд", — приводит слова президента телеканал Haber Turk.
Эрдоган также подчеркнул, что в вопросе приобретения истребителей Турция также «может рассмотреть альтернативы» F-35.
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