Эрдоган отказался обсуждать выдачу арестованного американского пастора 

Угрозы санкций со стороны США не повлияют на действия Турции в отношении задержанного американского пастора. Такое заявление Реджеп Тайип Эрдоган сделал на встрече с журналистами, сообщает Daily Sabah.
Турецкий лидер отметил, что Штаты должны изменить свою позицию по этому вопросу — иначе союзническим отношениям между странами придет конец. Также президент упомянул, что срыв сделки по поставкам боевых американских потребителей приведет Вашингтон и Анкару в международный арбитраж.
Эндрю Брансон — американский протестантский пастор. В Турции его считают сторонником запрещенной организации FETO, которая якобы пыталась устроить государственный переворот. Американца задержали в 2016 году. 25 июля суд поместил его под домашний арест. Пятый канал публиковал видео, на котором Брансон возвращается домой.