В парламенте Британии представили доклад о «российском вмешательстве»

Дэмиан Коллинз. Данные, которые есть у Лондона о якобы предпринятом «вмешательстве» России в голосования по всему миру, являются лишь «верхушкой айсберга», заявил глава комитета по цифровым технологиям британской Палаты общин

Его комитет проводит расследование под названием «Фейковые новости». В воскресенье комитет опубликовал доклад с предварительными выводами и рекомендациями, передает РИА «Новости»

В документе Россию обвинили в «распространении рекламы во время выборов в других странах и в нарушение их законов». Facebook в докладе упрекнули в том, что компания не смогла своевременно выявить «российскую рекламу» и пользователи, как заявил комитет, не знали, откуда идет реклама.

«Я считаю, что-то, что нам на данный момент удалось выяснить — лишь верхушка айсберга», — сказал Коллинз.

Он считает, что срочно нужно разобраться, как публикации в соцсетях используются для таргетирования людей с целью дезинформации в период выборов, так как скоро угроза усилится «за счет развития технологии дополненной реальности».

Комитет посоветовал парламенту «установить юридическую ответственность информационно-технологических компаний, в рамках которой они должны принимать меры в отношении вредоносного и незаконного контента на их платформах».

Кроме того, с компаний предлагают собирать деньги, которые будут направлены на образовательные программы и работу офиса комиссара по информации.

Также предлагается составлять «реестр политической рекламы», где будет четко указан источник ее финансирования.

Для рекламодателей предлагается разработать кодекс поведения во время выборов.

Управлению по конкуренции предложено дать полномочия проводить аудит операций на рынке рекламы в соцсетях.

Комитет также обвинил предпринимателя, одного из главных спонсоров кампании за Brexit Аррона Бэнкса в попытках скрыть «масштаб своих контактов с Россией». При этом комитет так и не выяснил, «получил ли господин Бэнкс какую-либо прибыль от бизнес-сделок, устроенных российскими официальными лицами».