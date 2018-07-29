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Эрдоган пригрозил США последствиями в случае отказа от поставок F-35
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Эрдоган пригрозил США последствиями в случае отказа от поставок F-35 

РИА Новости 38 минут назад
ЭРДОГАН: ТУРЦИЯ ОБРАТИТСЯ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖ, ЕСЛИ США НЕ ПОСТАВЯТ ЕЙ ИСТРЕБИТЕЛИ F-35, В СЛУЧАЕ ЧЕГО «ЕСТЬ ДРУГИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ» — HABERTURK
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