Ещё
В Сайгоне открылось самое высокое здание в Юго-Восточной Азии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сайгоне открылось самое высокое здание в Юго-Восточной Азии 

Вьетнам сегодня 53 минуты назад
Фото: Вьетнам сегодня
Самое высокое здание в Юго-Восточной Азии — Landmark 81 — открыло двери для туристов и бизнесменов Торжественное открытие небоскреба состоялось вчера — в день 25-летия Vingroupe — основного разработчика и инвестора проекта. На мероприятии выступили местные артисты и прошла выставка спортивных автомобилей.
В Landmark 81 располагаются офисные помещения, магазины зарубежных и отечественных брендов, кинотеатры, фуд-корт с кухнями нескольких стран и даже крытый каток. Для привлечения посетителей небоскреб будет устраивать лотереи с призами, раздавать бесплатные билеты на каток и скидки на одежду.
После открытия Landmark 81 стал официально самым высоким зданием Юго-Восточной Азии. До него первое место на полуострове занимали башни-близнецы «Петронас»в Куалу-Лумпуре, достигающие по 451,9 метров в высоту каждая. Вьетнамский небоскреб обгоняет их на целых 9,6 метров, что делает его 14-м по высоте зданием в мире. Источник: VnExpress
Вьетнам сегодня: последние новости
Золотой мост в Дананге стал звездой Instagram Трансфер в Муйне из аэропорта: 5 основных ошибок Вьетнам увидит самое длинное лунное затмение века
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД высмеяли декларацию США по Крыму81
В Госдуме обрадовали россиян183
Умер избитый пьяными гаишниками россиянин424
Эрдоган пригрозил США потерей3
«Европейский выбор»29
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США Вещи
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение