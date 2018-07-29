В Сайгоне открылось самое высокое здание в Юго-Восточной Азии

Самое высокое здание в Юго-Восточной Азии — Landmark 81 — открыло двери для туристов и бизнесменов Торжественное открытие небоскреба состоялось вчера — в день 25-летия Vingroupe — основного разработчика и инвестора проекта. На мероприятии выступили местные артисты и прошла выставка спортивных автомобилей.

В Landmark 81 располагаются офисные помещения, магазины зарубежных и отечественных брендов, кинотеатры, фуд-корт с кухнями нескольких стран и даже крытый каток. Для привлечения посетителей небоскреб будет устраивать лотереи с призами, раздавать бесплатные билеты на каток и скидки на одежду.

После открытия Landmark 81 стал официально самым высоким зданием Юго-Восточной Азии. До него первое место на полуострове занимали башни-близнецы «Петронас»в Куалу-Лумпуре, достигающие по 451,9 метров в высоту каждая. Вьетнамский небоскреб обгоняет их на целых 9,6 метров, что делает его 14-м по высоте зданием в мире. Источник: VnExpress