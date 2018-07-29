«Нам просто негде кататься»: тысяча велосипедистов проехала по ночному перекрытому Волгограду

Второй волгоградский велопарад установил новый рекорд — проехать по ночному города с временно перекрытыми дорогами приехали тысяча велосипедистов. На вечернюю прогулку по городу приехали тысяча велосипедистов За несколько минут до старта рядом с театром «Царицынская опера» в Краснооктябрьском районе на всех двухколесных зажглись яркие фонари: пейзаж романтичный и очень захватывающий. — Вообще я катаюсь по улице Житомирской. Это наш частный сектор, — рассказывает семилятняя участница парада. — Мы с дочкой и мужем любим сесть за руль велосипедов. В мае впервые приехали на велопарад, — уточняет волгоградка Екатерина Иванова . — Переживали, как такое длинное путешествие выдержит ребенок: а она проехала в потоке, ни разу не остановилась и даже доехала на двухколесном до дома. Нас это так захватило…

Большинство участников ночного велопарада уже не раз выстраивались в многотысячные колонны и ехали на двухколесных по перекрытому центру города. У всех горожан одно на всех объяснение: «Приехали раз, приехали второй. Понравилось и затянуло». — Вместе с сыном приезжаем на парад уже в третий раз. Сегодня наша мама — волонтер, а мы будем ехать в колонне с тысячью таких же влюбленных в велосипед, — улыбается волгоградец Иван Бацунов. — Жаль, что по городу негде покататься. Набережную рядом со стадионом смыло, в парке Баку очень многолюдно, а центральную набережную Волгограда закрыли на реконструкцию. Вот и колесим по тропе болельщиков от Европы сити Молл до стадиона. Если честно, удивляет, что во многих местах в городе до сих пор не сделали съезды. Подвижки, конечно, есть, но они очень незначительные.

Волгоградцев, решивших проехать по прохладному асфальту, оказалось настолько много, что колонна велосипедистов растянулась на несколько километров. Участники по традиции махали руками и автомобилистам, и всем прохожим. А с каким удовольствием поклонники велотранспорта позировали фотографам — не передать словами. — Мы остановились на финише и посмотрели на колонну. Представьте, голова колонны находилась на площади Советской, а хвост — на «Торгушке», — поделился организатор ночного велопарада Михаил Соломонов. — И волонтеров у нас собралось намного больше, чем запрашивали в полиции.