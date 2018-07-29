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На двух колесах: смотрите фото самых красивых участниц волгоградского велопарада
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На двух колесах: смотрите фото самых красивых участниц волгоградского велопарада 

v1.ru 15 минут назад
Фото: v1.ru
Тысяча велосипедистов со всех уголков Волгограда. А среди них — сотни прекрасных, спортивных и подтянутых девушек, влюбившихся в двухколесный транспорт.
Вот такие очаровательные девушки приехали на старт ночного велопарада
Участницам парада к лицу абсолютно все — и защитные шлемы на головах, и сотни спортивных акссесуаров и, конечно же, велосипед. Кажется, что в команде с такими очаровательными спутницами дистанция для мужчин пролетела в один миг.
— Какое удовольствие: прийти вечером с работы, снять каблуки, официальный дресс — код и выехать на вечернюю прогулку по городу, — признается велосипедистка Марина. — Сегодня вытянула на велопарад компанию своих подружек: в дневных парадах уже участвовали, а вот энергетику вечерних покатушек впитываем в себя впервые.
Став несомненным украшением парада, волгоградки ничуть не уступили мужчинам: никто из дам не отстал от общей колонны и не нарушил Правил.
V1.ru вел онлайн — трансляцию ночной встречи велосипедистов. Читайте наш репортаж и узнавайте, на чем катались и о чем просили сотни горожан. Кстати, мы смогли сфотографировать далеко не всех красавиц на двухколесном транспорте. Присылайте свои фотографии в нашу группу в Вконтакте — затмим всех красотой и очарованием.
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