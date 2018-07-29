На двух колесах: смотрите фото самых красивых участниц волгоградского велопарада

Тысяча велосипедистов со всех уголков Волгограда . А среди них — сотни прекрасных, спортивных и подтянутых девушек, влюбившихся в двухколесный транспорт.

Вот такие очаровательные девушки приехали на старт ночного велопарада

Участницам парада к лицу абсолютно все — и защитные шлемы на головах, и сотни спортивных акссесуаров и, конечно же, велосипед. Кажется, что в команде с такими очаровательными спутницами дистанция для мужчин пролетела в один миг.

— Какое удовольствие: прийти вечером с работы, снять каблуки, официальный дресс — код и выехать на вечернюю прогулку по городу, — признается велосипедистка Марина. — Сегодня вытянула на велопарад компанию своих подружек: в дневных парадах уже участвовали, а вот энергетику вечерних покатушек впитываем в себя впервые.

Став несомненным украшением парада, волгоградки ничуть не уступили мужчинам: никто из дам не отстал от общей колонны и не нарушил Правил.