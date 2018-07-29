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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4
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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4 

РИА Новости 1 час назад
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ МАГНИТУДОЙ 6,4 ПРОИЗОШЛО НА ГУСТОНАСЕЛЕННОМ ОСТРОВЕ ЛОМБОК В ИНДОНЕЗИИ — ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА США
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