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В Британии бизнесмена обвинили в сокрытии «масштаба контактов с Россией»
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В Британии бизнесмена обвинили в сокрытии «масштаба контактов с Россией» 

РИА Новости 1 час назад
ЛОНДОН, 29 июл — РИА Новости, Мария Табак. Комитет по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ Великобритании палаты общин британского парламента обвинил предпринимателя, одного из главных спонсоров кампании за Brexit Аррона Бэнкса в попытках скрыть «масштаб своих контактов с Россией».
"Из сообщений электронной почты, которые мы видели, очевидно, что Аррон Бэнкс много раз встречался с российскими официальными лицами, включая посла РФ Александра Яковенко, в период между 2015 и 2017 годами. На встречах обсуждались бизнес-проекты, в том числе, связанные с "Алросой", российским алмазным монополистом, покупкой золотых месторождений, финансируемых "Сбербанком", российским государственным банком, а также передавались конфиденциальные документы российским официальным лицам", — отмечается в докладе по итогам расследования «Фейковые новости».
"Господин Бэнкс, по всей видимости, хотел скрыть масштаб своих контактов с Россией, тогда как на заявления его официального представителя Энди Уигмора полагаться нельзя, в чем тот сам и признавался. Господин Уигмор признавался в том, что является лжецом, а потому любым его словам большого значения придавать нельзя", — отмечается в документе.
Принесли ли встречи с российскими официальными лицами какую-то финансовую прибыль Бэнксу, парламентарии, впрочем, так и не узнали.
"Неясно, получил ли господин Бэнкс какую-либо прибыль от бизнес-сделок, устроенных российскими официальными лицами. Как мы понимаем, Национальное агентство по борьбе с преступностью расследует этот вопрос. Мы считаем, что им необходимо представить всю информацию, способную помочь в расследовании", — отмечается в докладе комитета.
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