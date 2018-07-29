В Британии бизнесмена обвинили в сокрытии «масштаба контактов с Россией»

"Из сообщений электронной почты, которые мы видели, очевидно, что Аррон Бэнкс много раз встречался с российскими официальными лицами, включая посла РФ Александра Яковенко , в период между 2015 и 2017 годами. На встречах обсуждались бизнес-проекты, в том числе, связанные с "Алросой" , российским алмазным монополистом, покупкой золотых месторождений, финансируемых "Сбербанком" , российским государственным банком, а также передавались конфиденциальные документы российским официальным лицам", — отмечается в докладе по итогам расследования «Фейковые новости».

"Господин Бэнкс, по всей видимости, хотел скрыть масштаб своих контактов с Россией, тогда как на заявления его официального представителя Энди Уигмора полагаться нельзя, в чем тот сам и признавался. Господин Уигмор признавался в том, что является лжецом, а потому любым его словам большого значения придавать нельзя", — отмечается в документе.

Принесли ли встречи с российскими официальными лицами какую-то финансовую прибыль Бэнксу, парламентарии, впрочем, так и не узнали.

"Неясно, получил ли господин Бэнкс какую-либо прибыль от бизнес-сделок, устроенных российскими официальными лицами. Как мы понимаем, Национальное агентство по борьбе с преступностью расследует этот вопрос. Мы считаем, что им необходимо представить всю информацию, способную помочь в расследовании", — отмечается в докладе комитета.