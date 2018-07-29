В отношении экс-главы Volkswagen ведется расследование

По данным немецких СМИ, прокуратура города Брауншвейга ведет расследование в отношении экс-главы автоконцерна Volkswagen Мартина Винтеркорна по подозрению в налоговых преступлениях.

Расследование было начато в 2017 году в Мюнхене, основанием для него стало подозрение в отмывании денег. Позже расследование взяла на себя прокуратура Брауншвейга, сообщает РИА Новости

В январе 2017 года сотрудник банка Sparda обратился в уголовную полицию с сообщением о денежных переводах в размере двух и пяти миллионов евро со счета Мартина Винтеркорна на счет его налогового консультанта. В ходе изучения выписки с банковского счета Винтеркорна был обнаружен еще один перевод консультанту. Позже большая часть денег — около 10 миллионов евро — была отправлена в Швейцарию , при этом на принадлежащий супруге Винтеркорна счет поступили 3,5 миллиона евро. Возможно, эти деньги были подарком жене, но в таком случае эта сумма должна была быть обложена налогом на дарение в размере почти 560 тысяч евро. Так Анита Винтеркорн также стала фигурантом расследования.

Адвокат Мартина Винтеркорна отверг подозрения, заявив, что его доверитель волен самостоятельно распоряжаться своим состоянием. Он пояснил, что согласно оценке налогового консультанта Винтеркорна проведенные им финансовые операции были свободны от каких-либо налоговых претензий.

Но прокуроры обнаружили еще один подозрительный случай — перевод денег со счета Винтеркорна на счет его сына Йенса, который с июня 2016 года каждый месяц получал 2700 евро, после чего ежемесячно переводил 2500 евро на другой счет отца. Как считают прокуроры, таким образом подозреваемый пытался сохранить деньги на тот случай, если его признают виновным по делу о так называемом «дизельном скандале» и лично ответственным за связанные с ним финансовые потери.

США Мартину Винтеркорну были предъявлены уголовные обвинения по делу о мошенничестве с выхлопами дизельных автомобилей. Бывшему главе концерна Volkswagen вменяют сговор с целью мошенничества против правительства США и нарушение закона США «О чистом воздухе». Также он обвиняется в одном преступном эпизоде мошенничества.

Мартин Винтеркорн занимал пост генерального директора концерна Volkswagen и председателя совета директоров этой компании в период с 2007 по 2015 год.