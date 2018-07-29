СМИ: Бывший глава Volkswagen подозревается в уклонении от налогов

Прокуратура земли Брауншвейг выдвинула новое обвинение в отношении бывшего председателя совета директоров предприятия Volkswagen Мартина Винтеркорна . На этот раз речь идет об уклонении от налогов.

Об этом сообщает газета Bild am Sonntag со ссылкой на материалы прокурорского заключения. В 2016-м и 2017-м годах экс-глава автоконцерна перевел на доверительный счет своего налогового консультанта в Швейцарии около десяти миллионов евро.

По информации издания, эти средства были затем переведены в банк Vontobel в Цюрихе и оказались на счету жены Винтеркорна. Следователи подозревают, что часть этой суммы можно юридически рассматривать как «дарение», за которое в ФРГ необходимо было бы заплатить налоговые отчисления на сумму в полмиллиона евро.

В материалах дела, отмечает таблоид, содержится указание на то, что Винтеркорн, возможно, переводил части своего состояния в Швейцарию. Тем самым он якобы хотел обеспечить себе средства на случай, если ему придется возмещать ущерб, возникший в результате так называемого «дизельного скандала».

Экс-главе концерна Volkswagen угрожают компенсационные выплаты, если в рамках ведущегося в Германии уголовного дела будет доказана его вина. Винтеркорн подозревается в нарушении своих обязанностей по надзору за деятельностью сотрудников концерна. В течение нескольких лет в автомобили Volkswagen монтировалось манипулированное программное обеспечение. В результате во время тестирования машины показывали нормативные замеры выхлопов. Однако в условиях эксплуатации показания были в несколько раз выше.

Потребители из многих стран подали иски на возмещение ущерба за покупку автомобилей, не соответствующих обещанным экологическим стандартам. Миллионные суммы компенсаций грозят по искам органов контроля за окружающей средой в США , где также продавались дефектные машины.

Адвокат Винтеркорна заявил, что переведенные в Швейцарию средства «не должны были облагаться налогами». Как и с помощью кого Винтеркорн управляет своим имуществом, «было его личным решением», цитирует юриста Bild am Sonntag.