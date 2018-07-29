Bild: прокуратура ФРГ начала расследование в отношении экс-главы Volkswagen 

БЕРЛИН, 29 июля. /ТАСС/. Прокуратура германского города Брауншвейг (федеральная земля Нижняя Саксония) начала расследование против экс-главы германского автоконцерна Volkswagen Мартина Винтеркорна по подозрению в налоговых преступлениях. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild am Sonntag со ссылкой на источники в следствии.
По информации издания, подозрения у правоохранительных органов вызвали осуществленные в 2016 и 2017 годах переводы крупных сумм из Германии на швейцарские счета. Речь идет примерно о €10 млн, с которых, возможно, не были уплачены налоги.
Винтеркорн переводил средства с одного из своих счетов, открытых в банке Sparda Bank, на трастовый счет своего консультанта по налоговым вопросам, откуда затем деньги направлялись в Цюрих — в фининститут Vontobel, в том числе на счет, предположительно, принадлежащий супруге экс-главы Volkswagen. Следователи исходят из того, что с суммы необходимо было уплатить налоги в размере более €500 тыс.
Ранее прокуратура открыла дело против Винтеркорна по подозрению в рыночных манипуляциях. Следователи исходят из того, что он знал о манипуляциях с показателями выбросов вредных веществ в автомобилях, произведенных концерном, но, будучи его руководителем, своевременно не сообщил о потенциальных рисках для финансистов и инвесторов.