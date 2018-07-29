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Сенатор Пушков назвал Марс «абсолютно враждебной планетой»
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Сенатор Пушков назвал Марс «абсолютно враждебной планетой» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил проекты жилья на Марсе, представленные НАСА.
«Выглядит под стать безумному замыслу Илона Маска отправить туда 100 человек с билетом в один конец», — заявил Пушков в Twitter.
Он считает, что те, кто «не сойдут с ума или не перебьют друг друга в звездолете», лишатся разума уже «в этих чумах на абсолютно враждебной планете».
НАСА выбрало финалистов конкурса по разработке жилья для астронавтов на Марсе. Авторы пяти лучших проектов разделили призовой фонд в 100 тыс. долларов, передает РИА «Новости».
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