Сенатор Пушков назвал Марс «абсолютно враждебной планетой»

«Выглядит под стать безумному замыслу Илона Маска отправить туда 100 человек с билетом в один конец», — заявил Пушков в Twitter.

Он считает, что те, кто «не сойдут с ума или не перебьют друг друга в звездолете», лишатся разума уже «в этих чумах на абсолютно враждебной планете».