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Два канадца выиграли 27 миллионов долларов в лотерею
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Два канадца выиграли 27 миллионов долларов в лотерею 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: Экспресс-газета
Два жителя Канады сорвали джекпот национальной лотереи Lotto Max. Победители разделят между собой 35 миллионов канадских долларов (это около 27 миллионов долларов США).
Один лотерейный билет был продан в провинции Онтарио, а второй — в Квебеке. «Утешительный приз», который составляет примерно 770 тысяч долларов выиграть не смог никто.
Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 миллиона канадских долларов был разыгран в лотерею «6 из 49» в 2015 году.
Запущенная в 2009 году лотерея Lotto Max является самой популярной в Канаде. Цена билета составляет пять канадских долларов (около четырех американских долларов). Шанс на победу оценивается как 1 к 28,6 миллиона.
Ранее победитель лотереи Mega Millions в США выиграл 522 миллиона долларов.
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