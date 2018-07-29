Два канадца выиграли 27 миллионов долларов в лотерею

Два жителя Канады сорвали джекпот национальной лотереи Lotto Max. Победители разделят между собой 35 миллионов канадских долларов (это около 27 миллионов долларов США).

Один лотерейный билет был продан в провинции Онтарио, а второй — в Квебеке. «Утешительный приз», который составляет примерно 770 тысяч долларов выиграть не смог никто.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 миллиона канадских долларов был разыгран в лотерею «6 из 49» в 2015 году.

Запущенная в 2009 году лотерея Lotto Max является самой популярной в Канаде. Цена билета составляет пять канадских долларов (около четырех американских долларов). Шанс на победу оценивается как 1 к 28,6 миллиона.