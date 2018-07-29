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Верховный суд занялся процентами микрофинансовых организаций
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Верховный суд занялся процентами микрофинансовых организаций 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Давно не обращались к практике Верховного Суда. Но в эти дни произошло немало примечательного.
Во-первых, в помощь автомобилистам Суд признал, что грязные автомобильные номера нельзя считать намеренно видоизменёнными. Это — важно, это частый повод для остановки. Под сознательной попыткой скрыть регистрационный знак (что грозит штрафом в 5000 руб.), разъяснил суд, понимается только умышленное нанесение грязи.
Если нет объективных доказательств, подразумевается, что грязь на регистрационных номерах машины оказалась случайно, взыскание при этом уменьшается в 10 раз. Мне кажется, что такое разъяснение будет способствовать тому, что «гайцы» охладеют к подобной причине остановки: таким штрафом особо не припугнешь.
Но основной темой стало известие о том, что ВС РФ формирует судебную практику о взаимоотношениях граждан с микрокредитными организациями. Из самого интересного: «сверхвысокие» проценты за пользование микрозаймом, выданным на срок менее 1 года, оправданны — вы же подписывали соглашение в ясном уме сами, — но могут начисляться только в период предоставления займа согласно договору. Их начисление за пределами этого срока неправомерно. Должна применяться средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставляемым физлицам в рублях на срок больше года, по состоянию на момент заключения договора. Возможно, на данный момент это от 13–14% годовых…
Также Верховный суд обратил внимание на пункт 9 части 1 статьи 12 Закона о микрофинансовой деятельности, в котором указано, что такие структуры не вправе начислять заемщику — физическому лицу проценты в случае, если сумма начисленных по договору процентов достигнет трехкратного размера суммы займа. Полностью с этим документом можно будет ознакомиться в ближайшее время.
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