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Полицейские проводят рейды по пресечению работы незаконных парковок во Владивостоке
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Полицейские проводят рейды по пресечению работы незаконных парковок во Владивостоке 

Primpress 28 минут назад
Фото: Primpress
Во Владивостоке полицейские проводят рейды по выявлению несанкционированных автостоянок и фактов незаконного предпринимательства, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
За прошедшую неделю в краевом центре была проверена деятельность парковок на улицах Надибаидзе, Лазурная, проспекте Красного Знамени и Народном проспекте. Составлено 6 протоколов об организации незаконных парковок. Материалы направлены в мировой суд для принятия решения.
С начала 2018 года полицейскими было составлено 73 протокола об административных правонарушениях, из них 52 — в отношении иностранных граждан.
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