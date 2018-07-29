Полицейские проводят рейды по пресечению работы незаконных парковок во Владивостоке

За прошедшую неделю в краевом центре была проверена деятельность парковок на улицах Надибаидзе, Лазурная, проспекте Красного Знамени и Народном проспекте. Составлено 6 протоколов об организации незаконных парковок. Материалы направлены в мировой суд для принятия решения.

С начала 2018 года полицейскими было составлено 73 протокола об административных правонарушениях, из них 52 — в отношении иностранных граждан.