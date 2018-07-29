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Лучшее за день. 28 июля
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Лучшее за день. 28 июля 

Индикатор 26 минут назад
Фото: Индикатор
Нобелиат-долгожитель, геометрия в эмбрионах, клеточная смерть в Петербурге и тайник времен Ледникового периода — таков наш ночной дайджест.
О том, как бизнес прадедушки может привести к высшей награде в науке, что вызывает цвет осенних листьев и кто был старшим коллегой величайшего химика всех времен, рассказывает очередной выпуск рубрики «Как получить Нобелевку».
В биологии есть место геометрии. В тканях эмбрионов обнаружены новые геометрические формы.
В науке тоже говорят о смерти. Все варианты клеточной смерти обсудят в Петербурге на специализированной конференции, которая, кстати, впервые пройдет в России.
Снова метаматериалы. На сей раз — метарешетки, которые позволяют концентрировать электромагнитное поле. Так и до гиперболоида недалеко!
Как мало мы знаем о себе! Оказывается, еще половина населения нашего кишечника еще не описана!
И студенты могут делать науку. В уральской пещере молодые археологи нашли тайник художника Ледникового периода.
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