Лучшее за день. 28 июля

Нобелиат-долгожитель, геометрия в эмбрионах, клеточная смерть в Петербурге и тайник времен Ледникового периода — таков наш ночной дайджест.

О том, как бизнес прадедушки может привести к высшей награде в науке, что вызывает цвет осенних листьев и кто был старшим коллегой величайшего химика всех времен, рассказывает очередной выпуск рубрики «Как получить Нобелевку».

В биологии есть место геометрии. В тканях эмбрионов обнаружены новые геометрические формы.

В науке тоже говорят о смерти. Все варианты клеточной смерти обсудят в Петербурге на специализированной конференции, которая, кстати, впервые пройдет в России

Снова метаматериалы. На сей раз — метарешетки, которые позволяют концентрировать электромагнитное поле. Так и до гиперболоида недалеко!

Как мало мы знаем о себе! Оказывается, еще половина населения нашего кишечника еще не описана!

И студенты могут делать науку. В уральской пещере молодые археологи нашли тайник художника Ледникового периода.

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