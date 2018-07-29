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Колымские черви проспали 30 тысяч лет и снова хоть куда
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Колымские черви проспали 30 тысяч лет и снова хоть куда 

Пятый канал 45 минут назад
Фото: Пятый канал
Российским зоологам удалось найти на территории Колымской низменности круглых червей-нематод. Причем возраст мерзлоты, где и были обнаружены черви, определяется в районе 30-32 тысяч лет, сообщает журнал Doklady Biological Sciences.
Однако самое удивительное заключалось в том, что, оттаяв, черви стали подавать признаки жизни. Теперь их пристально изучают ученые, чтобы понять внутренние процессы и выживаемость круглых червей. К слову, колымские черви считаются древнейшими животными на нашей планете.
Ранее группа исследователей из Японии доказала, что люди могут управлять протезом руки, который подключен через нейроинтерфейс, при этом двигая двумя собственными руками.
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