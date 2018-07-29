Колымские черви проспали 30 тысяч лет и снова хоть куда

Российским зоологам удалось найти на территории Колымской низменности круглых червей-нематод. Причем возраст мерзлоты, где и были обнаружены черви, определяется в районе 30-32 тысяч лет, сообщает журнал Doklady Biological Sciences.

Однако самое удивительное заключалось в том, что, оттаяв, черви стали подавать признаки жизни. Теперь их пристально изучают ученые, чтобы понять внутренние процессы и выживаемость круглых червей. К слову, колымские черви считаются древнейшими животными на нашей планете.