«Даже тучи расступились!»: в Волгоград в поисках долгой жизни и мира съехались сотни буддистов

Волгограде сотни людей и разных уголков России собрались в пятницу днем, чтобы на Центральной набережной провести священный буддийский ритуал. После полудня люди в повседневной одежде и национальных костюмах читали мантры, после чего выпустили в Волгу сотни живых рыб. Буддисты пожелали волгоградцам умировторения и добра.

Так выглядит человек в гармонии с собой и природой

Начиная с 11 часов утра буддисты прохлаждались у кромки Волги на ступенях нижней террасы центральной набережной в ожидании зрелищного обряда.

— Вообще, я очень рад, что у меня есть возможность постоять по колено в воде в предвкушении весьма необычного ритуала, — говорит волгоградец Владимир Победин. — Мой знакомый буддист говорит так: «Мы барана кушаем — значит он становится жертвой. Если мы делаем кого-то жертвой, то нужно наоборот дать кому-то жизнь».

Для ритуала использовали 20 литров шафрановой воды

Буддисты были рады помочить ноги перед ритуалом

За ритуалом съехавшихся в Волгоград буддистов с интересом наблюдали отдыхающие и работники теплоходов. В это же время по набережной прогуливалась экскурсионная группа, которая решила немного задержаться, примкнув к участникам ритуала.

— Всё больше становится очевидно, что Волгоград — многонациональный город, — рассказывает экскурсовод Дмитрий Герасимов . — Прогуливались у стадиона «Волгоград Арена» и увидели Ступу Просветления. Думаю, что её появление очень своевременно. Сотни тысяч погибших во время Второй мировой войны — это наша история, а Волгоград сегодня — это место, где встречаются открытые сердца людей. Очень приятно, что на нашей земле теперь можно рассказать ещё больше о буддийской культуре.

Многие наблюдали за происходящим сверху

В Волгограде люди расступились перед рыбами

Ровно в полдень на большом фургоне подвезли огромный контейнер с водой и долгожданными рыбками. Любопытные жители и гости нашего города томились в ожидании еще около получаса. Перед выпуском стерляди, окуней, карасей и других видов рыб буддисты долили в контейнер специально приготовленную шафрановую воду — символ очищения. Потом в воздух полетели лепестки самых разных цветов. И, наконец, под радостные возгласы присутствующих рыба покатилась по импровизированной горке в Волгу.

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