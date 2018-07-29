«Даже тучи расступились!»: в Волгоград в поисках долгой жизни и мира съехались сотни буддистов 

В Волгограде сотни людей и разных уголков России собрались в пятницу днем, чтобы на Центральной набережной провести священный буддийский ритуал. После полудня люди в повседневной одежде и национальных костюмах читали мантры, после чего выпустили в Волгу сотни живых рыб. Буддисты пожелали волгоградцам умировторения и добра.
Так выглядит человек в гармонии с собой и природой
Начиная с 11 часов утра буддисты прохлаждались у кромки Волги на ступенях нижней террасы центральной набережной в ожидании зрелищного обряда.
— Вообще, я очень рад, что у меня есть возможность постоять по колено в воде в предвкушении весьма необычного ритуала, — говорит волгоградец Владимир Победин. — Мой знакомый буддист говорит так: «Мы барана кушаем — значит он становится жертвой. Если мы делаем кого-то жертвой, то нужно наоборот дать кому-то жизнь».
Для ритуала использовали 20 литров шафрановой воды
Буддисты были рады помочить ноги перед ритуалом
За ритуалом съехавшихся в Волгоград буддистов с интересом наблюдали отдыхающие и работники теплоходов. В это же время по набережной прогуливалась экскурсионная группа, которая решила немного задержаться, примкнув к участникам ритуала.
— Всё больше становится очевидно, что Волгоград — многонациональный город, — рассказывает экскурсовод Дмитрий Герасимов. — Прогуливались у стадиона «Волгоград Арена» и увидели Ступу Просветления. Думаю, что её появление очень своевременно. Сотни тысяч погибших во время Второй мировой войны — это наша история, а Волгоград сегодня — это место, где встречаются открытые сердца людей. Очень приятно, что на нашей земле теперь можно рассказать ещё больше о буддийской культуре.
Многие наблюдали за происходящим сверху
В Волгограде люди расступились перед рыбами
Ровно в полдень на большом фургоне подвезли огромный контейнер с водой и долгожданными рыбками. Любопытные жители и гости нашего города томились в ожидании еще около получаса. Перед выпуском стерляди, окуней, карасей и других видов рыб буддисты долили в контейнер специально приготовленную шафрановую воду — символ очищения. Потом в воздух полетели лепестки самых разных цветов. И, наконец, под радостные возгласы присутствующих рыба покатилась по импровизированной горке в Волгу.
Путь для водных обитателей держали всем миром
Кто тяжелее, тот и быстрее
Северяне Вадим и Анна специально приехали в Волгоград
— Очень впечатлил сегодняшний ритуал продления жизни, даже тучи расступились, — восклицает турист из Томска Вадим. — Всё это не случайно. Вообще обратили внимание, что погода в течение дня несколько раз менялась с того момента, как мы пришли на открытие ступы в Центральный парк культуры и отдыха. Ещё обратили внимание, что до того, как рыбу выпустили, ни одной чайки рядом не было. Только рыбу выпускать стали, они тут как тут. Вот наглядный пример реинкарнации сознания живого существа. Я очень рад, что со своей любимой женщиной приехал сюда. Я — вахтовик, и сейчас проживаю счастливое время, разъезжая по городам на буддийские мероприятия.