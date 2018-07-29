Корейским фестивалем отметят в Петербурге десятилетие партнерских связей с Пусаном

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 29 июля. / ТАСС /. Десятилетие партнерских отношений между Санкт-Петербургом и Пусаном отметят в городе на Неве фестивалем корейской культуры. Каждый гость праздника сможет ближе узнать Южную Корею и ее традиции, рассказали в оргкомитете мероприятия.

"В Санкт-Петербурге состоится крупнейший фестиваль корейской культуры «Мост в Корею и День Пусана». Праздник под открытым небом в Александровском парке приурочен к десятилетию подписания соглашения о дружбе и сотрудничестве между правительством Санкт-Петербурга и муниципалитетом города Пусана. Здесь каждый посетитель сможет почувствовать себя в Корее", — рассказали организаторы.

В программе фестиваля знакомство с национальными корейскими играми и боевыми искусствами, игра на барабанах нанта, танцевальное шоу, возможность сфотографироваться в национальных костюмах ханбок. Для гурманов на фестивале приготовят традиционные корейские блюда: «огненное мясо», роллы из листьев морской капусты с рисом и начинками, рисовые колбаски с овощами, мясом и приправами, острую овощную закуску кимчи.

Национальная Организация туризма Кореи на своем стенде, выполненном в виде традиционного корейского дома ханок, представит туристические программы для петербуржцев, желающих посетить южнокорейские города и курорты. В интерактивной зоне гостей также ждут сувениры и путеводители. Кульминацией вечера станет конкурс K-cover dance, зародившегося в Корее современного танцевального стиля. Главным призом конкурса станет поездка на фестиваль танца в Пусан в качестве участников.