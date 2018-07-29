США создают «арабское НАТО» для противодействия Ирану 

По данным четырех неназванных источников агентства, Вашингтон рассчитывает на более тесную кооперацию ближневосточных стран в области ракетной обороны, военных тренировок, контртеррористических операций, а также в сфере экономики и дипломатии.
Администрация США надеется, что планы по созданию ближневосточного стратегического альянса (MESA) будут в центре внимания на саммите, который должен пройти в Вашингтоне 12-13 октября текущего года. Белый дом подтвердил, что американцы «в течение нескольких месяцев работают над концепцией альянса вместе с региональными партнерами». Однако пока неясно, будет ли план по безопасности в регионе детально отработан к середине октября.
С инициативами по расширению взаимодействия между странами Персидского залива и арабскими союзниками выступали также прежние американские администрации, однако они не были воплощены в жизнь. Вашингтон, Эр-Рияд и Абу-Даби обвиняют Иран в дестабилизации региона и в угрозах Израилю.
Эксперты полагают, что суннитские союзники имеют общие интересы в конфликтах в Сирии и Йемен, они могут совместно защищать судоходства в Персидском заливе, через который поставляется значительная часть мировых запасов нефти. Однако противоречия между Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром, где располагается крупнейшая американская база в регионе, потенциально создают препятствие для создания «арабского НАТО».
"Под предлогом обеспечения безопасности на Ближнем Востоке создается военный альянс, который усиливает напряженность в регионе", — комментирует планы Вашингтона иранская сторона. В Тегеране полагают, что «инициатива не „даст результата“, она лишь усугубит пропасть между Ираном и его союзниками и поддерживаемыми США арабскими странами».