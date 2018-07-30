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В Китае стартовали соревнования «Суворовский натиск»
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В Китае стартовали соревнования «Суворовский натиск» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках АрМИ-2018 на полигоне Корла соревнуются экипажи боевых машин пехоты.
На китайском полигоне Корла начались соревнования экипажей БМП «Суворовский натиск».
На трассе — БМП команд из Казахстана, Белорусии, Ирана и Китая. Огненная полоса, курганы, броды и противотанковые рвы — лишь часть препятствий, которые предстоит преодолеть. Все сборные выступают на технике китайской армии, поэтому на скоростной трассе многое зависит от мастерства механика-водителя.
А на огневом рубеже всё зависит от наводчика — ему необходимо управляться и с пушкой, и с пулеметом. За промах — дополнительный штрафной круг.
У российских экипажей соревнования еще впереди — есть время присмотреться к технике, выбрать победную тактику.
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