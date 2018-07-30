В Китае стартовали соревнования «Суворовский натиск»

В рамках АрМИ-2018 на полигоне Корла соревнуются экипажи боевых машин пехоты.

На китайском полигоне Корла начались соревнования экипажей БМП «Суворовский натиск».

На трассе — БМП команд из Казахстана , Белорусии, Ирана Китая . Огненная полоса, курганы, броды и противотанковые рвы — лишь часть препятствий, которые предстоит преодолеть. Все сборные выступают на технике китайской армии, поэтому на скоростной трассе многое зависит от мастерства механика-водителя.

А на огневом рубеже всё зависит от наводчика — ему необходимо управляться и с пушкой, и с пулеметом. За промах — дополнительный штрафной круг.

У российских экипажей соревнования еще впереди — есть время присмотреться к технике, выбрать победную тактику.