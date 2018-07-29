Сразу несколько конкурсов АрМИ-2018 стартовали на территории России, Китая и Белоруссии

Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана и Китая. Всего же, 28 конкурсов Армейских международных игр пройдут на территории семи стран: России

Девять конкурсов Международных военных игр стартовали в воскресение в России, Китае и Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-центре игр.

Торжественная церемония открытия четырех конкурсов игр прошла сегодня в Китае. На полигоне Корла в КНР пройдут состязания инженеров-саперов «Безопасный маршрут», конкурс зенитчиков «Чистое небо» и соревнования экипажей БМП «Суворовский натиск». На полигоне морской пехоты «Адмиральская гора» в китайском Цюаньчжоу КНР прошла церемония открытия международных соревнований морпехов «Морской десант-2018».

Еще четыре конкурса игр стартовали на территории России.

В столице Тувы Кызыле прошла церемония открытия конкурса «Военное ралли». В них участвуют экипажи военных внедорожников и грузовых автомобилей.

Рязанской области стартовал конкурс «Авиадартс». В нем примут участие команды России, Белоруссии, Казахстана и Китая. Всего в конкурсе задействовано более тысячи военнослужащих, а также 60 самолетов и вертолетов, в том числе истребители Су-35С, J-10, бомбардировщики Су-34, дальние бомбардировщики Ту-22М3, военно-транспортные самолеты Ил-76 и боевые вертолеты Ка-52.

На полигоне «Учебный» в Пензенской области открылся конкурс военных оружейников «Мастер-оружейник». В нем примут участие сборные России, Китая, Казахстана, Ирана, Армении и Узбекистана . Военные посоревнуются в буксировке и ремонте стрелкового оружия, артиллерии и реактивных систем залпового огня.

А на полигоне Омского автобронетанкового института прошла церемония открытия конкурс «Рембат». Военнослужащим из России и Китая предстоит эвакуировать грузовик «Урал» и поднять танк Т-72, а также преодолеть полосу препятствий.

Еще один конкурс, «Снайперский рубеж» стартовал в Белоруссии. Церемония открытия конкурса прошла на территории легендарной Брестской крепости. В соревнованиях снайперов примут участие сборные 18 стран.

Вьетнам, Мьянма, Пакистан, Судан и Филиппины. Всего в играх примут участие 189 команд из 39 стран. Шесть стран принимают участие впервые, это Алжир

Самые представительные команды прислали КНР, Иран, Казахстан и Белоруссия. Китайские военнослужащие будут участвовать в 22 конкурсах военных игр, команды из Казахстана и Ирана — в 17 конкурсах, из Белоруссии — в 16. Российская сборная выступит в 27 конкурсах. Общая численность участников превышает 5 тысяч человек.