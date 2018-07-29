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Российские команды провели по пять тренировок на китайском полигоне Корла
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Российские команды провели по пять тренировок на китайском полигоне Корла 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В состав команд международных конкурсов «Суворовский натиск», «Безопасный маршрут» и «Чистое небо» вошли около 100 военнослужащих.
Российские команды конкурсов АрМИ-2018, проходящих в Китае, провели по пять практических тренировок перед стартом соревнований.
Экипажи БМП-2 международного конкурса «Суворовский натиск» выполнили сложнейшие элементы экстремального вождения и наездили в общей сложности более 500 км. Российские инженеры, участвующие в конкурсе «Безопасный маршрут», разминировали несколько десятков мин, развернули тяжелый механизированный мост на пяти труднопроходимых участках трассы, экипажи инженерной машины разграждения расчистили сложнопроходимые участки трассы.
Команда конкурса «Чистое небо» выполнила около 30 учебно-тренировочных стрельб из ПЗРК и отработала заезды на БТР Тип-92А китайского производства.
В общей сложности, в ходе тренировок российские команды израсходовали около 1000 боеприпасов.
В состав российских команд международных конкурсов «Суворовский натиск», «Безопасный маршрут» и «Чистое небо» вошли около 100 военнослужащих.
Армейские международные игры на территории Китая будут проводиться с 29 июля по 11 августа. В конкурсах на китайском полигоне Корла примут участие 10 стран: Китай, Россия, Беларусь, Казахстан, Иран, Венесуэла, Зимбабве, Палестина, Узбекистан, Египет.
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