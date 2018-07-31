Экипажи БМП на полигоне Корла продемонстрировали «Суворовский натиск»

Ирана, Казахстана и Китая. На китайском полигоне Корла прошли соревнования БМП команд Белоруссии

На полигоне Корла в Китайской народной республики в рамках АрМИ-2018 прошел первый этап конкурса боевых машин пехоты «Суворовский натиск», в котором приняли участие команды Белоруссии, Ирана, Казахстана и Китая.

Все участники первого этапа выступают на китайских БМП — технику предоставила принимающая сторона. В ходе соревнований необходимо продемонстрировать навыки экстремального вождения и поразить условного противника — мишени вражеской БМП, вертолета, противотанкового гранатомета.

Первый этап лидера не определил — все команды ушли на штрафной круг из-за неточной стрельбы. На следующем этапе свой «Суворовский натиск» продемонстрирует уже и российская команда.