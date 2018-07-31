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Экипажи БМП на полигоне Корла продемонстрировали «Суворовский натиск»
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Экипажи БМП на полигоне Корла продемонстрировали «Суворовский натиск» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На китайском полигоне Корла прошли соревнования БМП команд Белоруссии, Ирана, Казахстана и Китая.
На полигоне Корла в Китайской народной республики в рамках АрМИ-2018 прошел первый этап конкурса боевых машин пехоты «Суворовский натиск», в котором приняли участие команды Белоруссии, Ирана, Казахстана и Китая.
Все участники первого этапа выступают на китайских БМП — технику предоставила принимающая сторона. В ходе соревнований необходимо продемонстрировать навыки экстремального вождения и поразить условного противника — мишени вражеской БМП, вертолета, противотанкового гранатомета.
Первый этап лидера не определил — все команды ушли на штрафной круг из-за неточной стрельбы. На следующем этапе свой «Суворовский натиск» продемонстрирует уже и российская команда.
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