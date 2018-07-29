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Российские команды освоили китайское вооружение и военную технику для участия в АрМИ-2018
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Российские команды освоили китайское вооружение и военную технику для участия в АрМИ-2018 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам главы китайской делегации генерал-майора Е Тен Чуна, в международных состязаниях на полигоне Корла будет задействовано около 500 единиц вооружения и военной техники.
Российские военнослужащие освоили на полигоне Корла (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китайская Народная Республика) десять видов техники КНР при подготовке к «АрМИ-2018» — ПЗРК QW-2, БТР Тип-92А и другие. Эти образцы стоят на вооружении Сухопутных войск НОАК.
Также российские экипажи боевых машин изучили автоматическую винтовку Тип 95-1.
Помимо русской команды с китайским вооружением ознакомились и военнослужащие из других стран — Пакистана, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Узбекистана.
По словам главы китайской делегации генерал-майора Е Тен Чуна, в международных состязаниях на полигоне Корла будет задействовано около 500 единиц вооружения и военной техники.
«На полигоне Корла военнослужащие РФ в двух международных конкурсах АрМИ-2018 выступят на технике КНР», — заявил в свою очередь руководитель российской делегации генерал-полковник Александр Ленцов.
Российские военнослужащие пересядут на китайские машины в конкурсах «Безопасный маршрут», «Чистое небо». Что касается «Суворовского натиска», то российские экипажи на БМП-2 будут соревноваться со своими китайскими коллегами, выступающими на боевых машинах пехоты Тип-86.
На полигоне Корла пройдут 3 международных конкурса, в которых будут состязаться военнослужащие 10 стран мира.
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