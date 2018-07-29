Российские команды освоили китайское вооружение и военную технику для участия в АрМИ-2018

По словам главы китайской делегации генерал-майора Е Тен Чуна, в международных состязаниях на полигоне Корла будет задействовано около 500 единиц вооружения и военной техники.

Российские военнослужащие освоили на полигоне Корла (Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китайская Народная Республика ) десять видов техники КНР при подготовке к «АрМИ-2018» — ПЗРК QW-2, БТР Тип-92А и другие. Эти образцы стоят на вооружении Сухопутных войск НОАК.

Также российские экипажи боевых машин изучили автоматическую винтовку Тип 95-1.

Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Зимбабве, Ирана, Казахстана, Узбекистана. Помимо русской команды с китайским вооружением ознакомились и военнослужащие из других стран — Пакистана

По словам главы китайской делегации генерал-майора Е Тен Чуна, в международных состязаниях на полигоне Корла будет задействовано около 500 единиц вооружения и военной техники.

«На полигоне Корла военнослужащие РФ в двух международных конкурсах АрМИ-2018 выступят на технике КНР», — заявил в свою очередь руководитель российской делегации генерал-полковник Александр Ленцов.

Российские военнослужащие пересядут на китайские машины в конкурсах «Безопасный маршрут», «Чистое небо». Что касается «Суворовского натиска», то российские экипажи на БМП-2 будут соревноваться со своими китайскими коллегами, выступающими на боевых машинах пехоты Тип-86.

На полигоне Корла пройдут 3 международных конкурса, в которых будут состязаться военнослужащие 10 стран мира.