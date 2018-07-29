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Новая смена «Территории смыслов на Клязьме» соберет 1 тыс. молодых политиков и блогеров
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Новая смена «Территории смыслов на Клязьме» соберет 1 тыс. молодых политиков и блогеров 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Около тысячи молодых политиков, социологов и блогеров из регионов России примут участие в смене «Эффективная политика», которая в воскресенье открывается в рамках форума «Территория смыслов на Клязьме» во Владимирской области. Основными ее темами станут организация и проведение предвыборных кампаний, применение новых форм управления, развитие системы образования, сообщает пресс-служба форума.
"Новая смена объединит порядка 1 тыс. молодых управленцев, социологов, представителей молодежных крыльев партий, депутатов, политологов, блогеров со всей страны. Среди тем, которые планируется обсудить, — организация и проведение предвыборной кампании, цифровые технологии в политике, проблемы развития системы образования и молодежного туризма. Смена завершится 4 августа", — сказали в пресс-службе.
Ожидается, что гостями и экспертами площадки станут политические лидеры и представители действующих партий, представители Министерства иностранных дел РФ, Государственной думы, Федерального агентства по делам молодежи, Фонда развития гражданского общества, добавили в пресс-службе.
Форум «Территория смыслов» проходит во Владимирской области с 27 июня по 12 августа. В этом году он состоит из шести тематических смен — «Новые возможности развития студенческих объединений», «Образование будущего», «Цифровой мир», «Поколение доброй воли», «Эффективная политика», «Молодежная команда страны».
В общей сложности участниками смен станут около 6 тыс. молодых людей со всей страны. Организатором форума выступает Росмолодежь.
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