Новая смена «Территории смыслов на Клязьме» соберет 1 тыс. молодых политиков и блогеров

МОСКВА , 29 июля. / ТАСС /. Около тысячи молодых политиков, социологов и блогеров из регионов России примут участие в смене «Эффективная политика», которая в воскресенье открывается в рамках форума «Территория смыслов на Клязьме» во Владимирской области . Основными ее темами станут организация и проведение предвыборных кампаний, применение новых форм управления, развитие системы образования, сообщает пресс-служба форума.

"Новая смена объединит порядка 1 тыс. молодых управленцев, социологов, представителей молодежных крыльев партий, депутатов, политологов, блогеров со всей страны. Среди тем, которые планируется обсудить, — организация и проведение предвыборной кампании, цифровые технологии в политике, проблемы развития системы образования и молодежного туризма. Смена завершится 4 августа", — сказали в пресс-службе.

Форум «Территория смыслов» проходит во Владимирской области с 27 июня по 12 августа. В этом году он состоит из шести тематических смен — «Новые возможности развития студенческих объединений», «Образование будущего», «Цифровой мир», «Поколение доброй воли», «Эффективная политика», «Молодежная команда страны».

В общей сложности участниками смен станут около 6 тыс. молодых людей со всей страны. Организатором форума выступает Росмолодежь.