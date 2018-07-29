День, когда сделали настоящий реактивный ранец

29 июля 2008 года Martin Aircraft Company представила летательный аппарат в виде ранца Martin Jetpack и осуществила первый официальный полет. Разработка этого устройства заняла в общей сложности 27 лет, а производство стартовало лишь спустя 6 лет после первого полета.

Martin Jetpack использует винты и двигатель внутреннего сгорания

По классификации федерального авиационного агентства США аппарат относится к классу сверхлёгких (Ultralight) и не требует лицензии пилота для выполнения полётов. Одной из главных особенностей Martin Jetpack является то, что он работает на обычном бензине, а значит его обладателям не придется столкнуться с трудностями покупки авиационного топлива. Максимальная скорость полета может составлять 100 километров в час на высоте 2,5 километра, а длительность составляет примерно 30 минут при полном баке. Правда, купить этот аппарат нельзя.

29 июля 1914 года запущена телефонная линия, соединившая Нью-Йорк Сан-Франциско . Вернее запуск линии состоялся чуть позже, а в этот день, 101 год назад, Александр Грейам Белл позвонил своему ассистенту Томасу Уотсону . Символический разговор этих людей сопровождал каждое важное событие в истории американской телефонной связи. Моменту начала работы линии Нью-Йорк — Сан-Франциско предшествовала прокладка медного кабеля протяженностью около 11 тысяч километров.

Александр Грейам Белл — человек, без которого телефонной связи не было бы Запуск трансконтинентальной линии связи в коммерческую эксплуатацию состоялся в начале 1915 года. А для того, чтобы голос был хорошо слышен на другом конце страны специалистам AT&T пришлось установить дополнительные станции и мощные усилители на протяжении линии.

29 июля 1963 года состоялся первый полет опытного самолета Ту–124А, который был прототипом легендарного Ту–134. Изначально КБ Туполева не проектировало Ту–134 как новый самолет — в его основе лежала идея модернизации уже имеющегося Ту–124. У тестовой модификации с индексом А был удлинен фюзеляж, двигатели были перенесены в хвостовую часть, а хвостовое оперенье было заменено на Т-образное.

Ту–134 в ливрее советского Аэрофлота

Результат испытаний превзошел все ожидания, поэтому уже через два года самолет получил свое официальное название — Ту–134, — а еще через год было запущено серийное производство. В разных модификациях самолет производился с 1966 по 1984 год, он активно эксплуатировался Аэрофлотом в СССР, а также авиакомпаниями стран соцлагеря.