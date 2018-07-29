Откуда берется ненависть к России и русским людям?

Граждане нашей страны делятся на две группы — чехи и «чехачки» — в зависимости от их отношения не только к внутренним проблемам, которые создают чешские политики, но и к внешнеполитическим вопросам, включая международные проблемы и историю. Встреча Путина и Трампа вызвала такой переполох на политической и медиа-арене, прежде всего на телеканалах ČT 1 и ČT 24, какого мы, пожалуй, не видывали со времен избрания Трампа президентом Соединенных Штатов . Программы двух этих общественных телеканалов заполонили известные «эксперты» по российско-американским отношениям: Клваня, Коларж, Вотапек и прочие. Все они отвечали на вопросы, сформулированные «проверенными» ведущими так, что ответ был известен заранее.

Рядовые обыватели радовались и чувствовали облегчение потому, что после продолжительной конфронтации двух держав их руководители пришли хотя бы к рамочным договоренностям относительно многих проблем, осложняющих нашу жизнь сегодня. Совсем другое дело — телеведущие. В их выступлениях прямо сквозило разочарование, вызванное деэскалацией напряженности между Россией и США, поэтому на помощь они призвали тех самых «экспертов», способных ответить на вопросы и прокомментировать ситуацию именно так, как надо. В общем, сплошная промывка мозгов аудитории средствами массовой информации.

Конечно, этому процессу поспособствовали выступления некоторых американских политиков, которые открыто заявляют о своем агрессивном и враждебном отношении к России. Единственный результат встречи в Хельсинки , который бы их устроил, — это военный конфликт.

Медиа-грамотный человек задается вопросом, откуда берется такая ненависть к России и русским людям, опирающаяся на вопиющую демагогическую ложь? Подобные фальшивые сообщения можно распространять, и, наверное, им поверит часть американцев, чья политическая грамотность ограничивается проблемами государства, в котором они живут (а иногда — даже регионом или населенным пунктом, затерянным в пыльной прерии или в горах, где-то на далеком западе). Читая интернет-«новости», можно узнать, что подобные индивиды есть и у нас. «Чехачки», как их можно назвать, не знают истории, а политические воззрения черпают из шапкозакидательских дискуссий за пивом или трепотни за чашкой кофе.

История антироссийской ненависти

Крымская война

Как у любого социального феномена, у ненависти к России есть своя история. Впервые ненавистнические тексты о России в газетах появились в связи с Крымской войной (как символично) в 1853 году. Англия Франция и Сардиния ( Италии еще не существовало) поддержали Турцию в конфликте с Россией. Главное было ослабить Россию, которая конкурировала с Великобританией в ее колониальных походах в Азии. Все вместе союзники взяли в осаду порт и крепость Севастополь Крыму , который уже тогда был русскими воротами в Черное и Средиземное море. После многомесячной осады и огромных человеческих жертв союзникам удалось взять Севастополь. Чтобы легитимизировать этот военный акт и скрыть катастрофические потери, в тогдашней прессе начали невиданную клеветническую кампанию против России. Французская печать также мстила за катастрофические последствия наполеоновского похода на Россию, который тогда еще был жив в памяти. Через пару лет Севастополь вернулся России, и, таким образом, союзники ничего не выиграли в той войне.

Первая мировая война

Потом уже все пошло по инерции. Германия и Австро-Венгрия развязали Первую мировую войну, вследствие которой в России победила коммунистическая идеология и возник Советский Союз. С тех пор русским и России приписывают, что на них повлияла коммунистическая идеология, и что якобы Россия чуть ли не родная страна этой идеологии. Правда в том, что коммунизм — продукт западноевропейского мышления 19 века, а точнее английской экономики, французского наивного социализма и немецкой материалистической философии, представленной диалектикой Гегеля. Коммунизм в Россию завезла Германия, чтобы избавиться от восточного фронта. Русские сопротивлялись коммунизму на протяжении трех лет кровавой Гражданской войны. Достаточно вспомнить имена генералов Колчака, Юденича, Врангеля и так далее, восстания казаков. Ни один другой народ в борьбе с коммунизмом не понес столько жертв, сколько русские.

Попытки СССР создать систему коллективной безопасности против нацистской Германии

Так и во время Второй мировой войны в борьбе с нацистской Германией русские понесли самые большие потери из всех воевавших сторон. Их винят в пакте Молотова — Риббентропа, видя в нем доказательство того, что СССР сотрудничал с нацистами в развязывании Второй мировой войны. Правда в том, что несколько раз СССР настойчиво предлагал Франции и Великобритании консультации по поводу совместных действий против нацистской Германии. «Реакция западных держав показала, насколько они были еще далеки от сталинского ясного видения положения дел. Французы вообще не ответили. Британцы сочли предложение неприемлемым… и им показалось, что Германия выставляется агрессором» (я цитирую Алана Булока «Гитлер и Сталин: Жизнь великих диктаторов»). Коллективная безопасность, которую СССР предлагал западным державам, была отвергнута, вероятно, потому, что СССР был коммунистическим государством, а также потому, что Запад был уверен: Гитлер первым делом нападет на восток и избавит их от коммунизма. Это знал и Сталин. Поэтому сразу после того, как 23 августа 1939 года западные переговорщики покинули Москву после безрезультатных консультаций, Сталин подписал с Гитлером пакт о ненападении.

Вторая мировая война

Отказавшись от создания системы коллективной безопасности, Запад, Франция и Великобритания, открыл Гитлеру путь к развязыванию Второй мировой войны, которая началась через неделю после завершения западной миссии в России — первого сентября нападением на Польшу . Ситуация развивалась многообещающе: нацисты продвигались на восток, и Запад, помимо формального объявления войны, не предпринял никаких реальных активных шагов против Германии. Однако уже вскоре политика Запада, который, пожертвовав Польшей, открыл Гитлеру путь к нападению на восток, полостью провалилась и обернулась против него самого, когда Гитлер напал на страны Запада: девятого апреля 1940 года — на Данию Норвегию , десятого мая 1940 года — на страны Бенилюкса, а 13 мая вермахт вступил во Францию. 14 июня немцы взяли Париж. Для краткости рассказа я обхожу стороной вопрос Чехословакии. Запад отнесся к ней так же безжалостно и вероломно, как и к СССР. Понятно, что перед нападением на восток (и на Польшу) Гитлер должен был обезопасить себя, чтобы в подбрюшье Третьего рейха не было хорошо вооруженного государства, связанного с Западом союзническим соглашением о взаимопомощи. Кстати отмечу, что упомянутая Польша подписала с нацистской Германией пакт о ненападении еще в 1934 году. Единственным позитивным результатом пакта Молотова — Риббентропа для СССР, а также для хода Второй мировой войны, а значит и для мира, было образование огромного оборонного пространства для советской армии. Борясь за эти территории, вермахт потерял ценное время и часть техники и боеприпасов, которых ему потом остро недоставало для захвата Москвы. Именно под Москвой после серии фантастических побед Гитлер впервые потерпел поражение в Европе.

Февраль 1948 года

«…Вы думаете, что мы просто сброд, что нас не стоит бояться; но однажды на вас нападет страх, когда под вашими окнами мы станем кричать. Эй, толстые паны, пришло время свести нам счет; вы, паны, виноваты, что бедность делает народ разбойником, что нас гонит на вас голод». Это песня «Эй, король», написанная Йиржи Восковецом и Яном Верихом , из пьесы «Баллада из лохмотьев». Она появилась в 30-х годах, и «прогноз», данный в ней, подтвердил 1948 год. В песне сказано все самое главное. Переполненные Вацлавская и Староместская площади — доказательство того, что большинство граждан поддержало те политические изменения. Другое дело, какими методами, достойными Средневековья, новый режим формировался и укреплялся впоследствии. Одно ясно: если бы не полная беспомощность, легкомыслие и безответственность политиков некоммунистических партий, то коммунисты как минимум не добились бы своего так легко, хотя в их пользу было катастрофическое положение в экономике и политике Чехословакии последних 20 лет. Большая часть рабочего населения страдала от бедности, которую только усугубил, сделав невыносимой, экономический кризис. Также коммунистам «помогли» Мюнхенский сговор и предательство западных стран, кровавый оккупационный террор и освобождение большей части территории ЧСР советской армией. В ряде победоносных битв она разгромила нацистские войска и взяла Берлин, хотя примитивная западная пропаганда на протяжении всех 30-х годов, вплоть до битвы под Москвой, глубоко недооценивала ее и принижала. А «колосс на глиняных ногах» на фронте протяженностью почти две тысячи километров от Балтики до Черного моря остановился только на линии Вена — Берлин — Прага

Август 1968 года

Социализм с человеческим лицом был неприемлем для тоталитарного и догматичного советского руководства во главе с украинцем Леонидом Брежневым , как, впрочем, и для Запада, где, прежде всего во Франции, а также в Германии и других странах, происходила своего рода революция против капитала. Она легко могла перерасти в революцию против капитализма, первые признаки которой в Германии проявлялись возникновением вооруженных террористических группировок так называемой «Фракции Красной Армии». В США бунтовало цветное население, которое требовало равных с белыми гражданами прав. Американская молодежь выступала против войны во Вьетнаме и искала альтернативный образ жизни в философии хиппи. В Южной Америке по образцу Кубы начинались вооруженные восстания. В мире было неспокойно. Поэтому нет сомнений в том, что о столь масштабной военной операции, как массированное вторжение армий стран Варшавского договора в ЧССР, заранее были проинформированы соответствующие институты США, а также, скорее всего, и других западных стран (может, и НАТО ). Ведь все события разворачивались у самых границ западного мира. Правительство СССР, несомненно, получило тайное согласие от Запада на проведение операции. Вторжение в ЧССР закрепило две единственно возможные формы организации общества: реально-социалистическую (коммунистическую если хотите) и капиталистическую. Ничего между (из того, что могло бы быть наиболее привлекательно для людей в реальном коммунизме и капитализме) не имело и не имеет права на существование.

Ноябрь 1989 года

В ноябре 1989 года немало людей наивно полагало, что наступила вторая чехословацкая весна. Однако многие поняли, что мы встаем на путь капиталистического общества. К сожалению, без чехословацкого капитала. Поэтому чешский капитализм скорее похож на капитализм в бывших колониях в Африке, где колонизаторы из развитых стран Западной Европы при помощи местной компрадорской элиты взяли под контроль не только производственные мощности, созданные государством при тоталитаризме, но и (это намного хуже) природные ресурсы: воду, добычу полезных ископаемых, энергетику и так далее.

Болгарию, Румынию, Литву, Латвию и Советская империя рухнула, и простые люди ожидали, что после роспуска военного пакта коммунистических стран (Варшавского договора) не станет и НАТО и в Европе наконец-то воцарится спокойствие и мир. Советские войска и соответствующие советские военные органы покинули без единого выстрела Восточную Германию, Польшу, Чехословакию, Венгрию Эстонию . Но это освободившееся пространство тут же заполнили США посредством НАТО. Они и не помышляли о мире и спокойствии по одной простой причине: одна из важнейших отраслей американской промышленности (ВПК) требовала производить оружие, а производить его можно только тогда, когда есть потенциальный враг. Запад объявил этим врагом Россию, хотя она тоже приняла капиталистическую социальную и экономическую систему. Если вспомнить, как Россия ушла из всей Центральной, Северо-Восточной и Южной Европы, то все обвинения в адрес российской экспансии выглядят просто абсурдными. За эту явную ложь ухватились и «чехачки», которые повторяют ее в СМИ до бесконечности. Они подкрепляют ее отторжением Крыма и Восточной Украины, но забывают добавить, что США уже рассчитывали на то, что получат от Украины Севастополь, российскую военную базу. Можно было предполагать, что Россия отреагирует так, как отреагировала, поскольку Севастополь (история повторяется) играет для России такую же важную роль, как Куба для США. Когда в 60-х СССР попытался разместить на Кубе ракеты в ответ на размещение американских ракет в Турции, Соединенные Штаты были готовы начать ядерную войну.

Эпилог

«Чехачки» распространяют еще много разной лжи и небылиц. Их нравственные ориентиры лучше всего сформулировала политолог Шиклова: «Лучше ошибаться с США, чем быть правым с Россией». А эта дама знает, что говорит. До 1968 года, будучи активным членом Коммунистической партии Чехословакии, она придерживалась кредо «Лучше ошибаться с СССР, чем быть правым с США». «Чехачки» заполонили все главные СМИ, поэтому чехи еще не раз насладятся их «работой». К счастью, в эпоху интернета у лжи действительно короткие ноги, и она саморазрушается.