Самые яркие кадры британских королевских бракосочетаний

29 июля 1981 года в Лондоне состоялась свадьба наследника английского престола принца Чарльза и Дианы Спенсер. В честь этой годовщины мы собрали самые яркие кадры королевских свадеб прошлых лет, освящаемых фотографами с начала 20 века.

Британские свадьбы в королевской семье проходят один раз за поколение и отмечаются с шиком и роскошью, присущими королевской традиции. Любители королевской семьи собираются рано, уже с утра заполняя площадь перед Вестминстерским аббатством или собором святого Павла, чтобы хоть одним глазком взглянуть на королевских особ в их лучших платьях и костюмах.

1. Леди Диана Спенсер, будущая принцесса Уэльская, впервые демонстрирует свое свадебное платье по пути к собору святого Павла на свадьбу с принцем Чарльзом в Лондоне 29 июля 1981 года. ( Reuters /Mal Langsdon)

2. Лондон, февраль 1922 года: полиция пытается сдержать толпу желающих увидеть свадьбу принцессы Мэри и Генри Чарльза Джорджа . (© Hulton-Deutsch Collection/CORBIS)

3. Рабочие несут огромные короны на свадьбу принцессы Мэри и Генри Чарльза Джорджа в Вестминстерском аббатства в 1922 году. (© Hulton-Deutsch Collection/CORBIS)

4. Герцогиня Йоркская покидает свой дом по пути на свадьбу в апреле 1923 года. (© Hulton-Deutsch Collection/CORBIS)

5. Герцог Йоркский со своей невестой проезжают мимо толп народа в Букингемский дворец после свадебной церемонии в Вестминстерском аббатстве 26 апреля 1923 года. (AP Photo)

6. Королевская свадебная фотография с Герцогом Йоркским и его невестой в центре в мае 1923 года. Слева леди Мария Кэмбридж, леди Мария Тинн, Даймонд Хардиндж и Элизабет Элфинстоун. Справа леди Мария Кэмбридж, леди Кэтрин Хэмилтон, мисс Бетти Кэтор и Сецилия Боус-Лион. (© Bettmann/CORBIS)

7. Слева направо: леди Мария Абель Смит, принцесса Мэри Луиза, принцесса Беатрис, принцесса Алиса, графиня Атлона; на переднем плане принцесса Элизабет, будущая королева, принцесса Патрисия, Александр Кэмбридж, граф Атлона и мастер Алекс Рэмси. Все собрались к прибытию принца Гарри , герцога Глостера и его супруги принцессы Алисы, герцогини Йоркской, бывшей леди Алисы 6 ноября 1935 года. (AP Photo/Staff/Putnam)

8. Лондонцы пытаются дотянуться до лепестков роз, падающих со всех сторон на королевских молодоженов принца Гарри, герцога Глостера, и его жену принцессу Алису, герцогиню Глостера, 6 ноября 1935 года во дворе Букингемского дворца. (AP Photo/Staff/Putnam)

9. Герцог и герцогиня Глостера машут толпе с балкона Букингемского дворца в Лондоне после свадебной церемонии 6 ноября 1935 года. (AP Photo)

10. Принцесса Елизавета и лейтенант Филипп Маунтбаттен в сентябре 1947 года, за два месяца до свадьбы. (AP Photo)

11. Луиза Соррелл, проработавшая на компанию «Warner and Sons, Ltd.» 17 лет, начинает вторую стадию приготовления шелка для свадебной фаты принцессы Елизаветы 10 октября 1947 года. На этом фото Соррелл убирает провисшие нитки там, где это необходимо. (AP Photo)

12. Эти люди пришли заранее, чтобы занять места у Вестминстерского аббатства 20 ноября 1947 года, чтобы увидеть свадьбу принцессы Елизаветы и Герцога Эдинбургского. (AP Photo)

13. Фото с Букингемского дворца, на котором тысячи лондонцев собрались у мемориала Победы у входа во дворец, чтобы поприветствовать молодоженов принцессу Елизавету и Филиппа, Герцога Эдинбургского и других членов королевской семьи 21 ноября 1947 года. (© Bettmann/CORBIS)

14. Толпы народа в Лондоне 20 ноября 1947 года. Люди пытаются увидеть свадебную процессию принцессы Елизаветы. (AP Photo)

15. Кортеж невесты принцессы Елизаветы и ее отца короля Георга VI заворачивает в Уайтхолл в Лондоне 20 ноября 1947 года в сопровождении Королевской квалерии. (AP Photo)

16. Девочку передают полицейским на Трафальгарской площади, чтобы ее не задавили в толпе желающих посмотреть свадьбу принцессы Елизаветы и Филиппа Маунтбаттена. (AP Photo)

17. Кортеж невесты в сопровождении королевской конной гвардии покидает Букингемский дворец в Лондоне 20 ноября 1947 года. (AP Photo)

18. Королева Елизавета Вторая с супругом Герцогом Эдинбургским машут толпе с балкона Букингемского дворца 20 ноября 1947 года. Слева направо: король Георг VI, принцесса Маргарет, леди Мария Кэмбридж, невеста с женихом, королева Елизавета и королева Мария. (AP Photo)

19. Принцесса Анна с отцом принцем Филиппом на ее свадьбе с капитаном Марком Филипсом в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 14 ноября 1973 года. (AP Photo)

20. Свадьба принцессы Анны и капитана Марка Филипса в Вестминстерском аббатстве. (AP Photo)

21. Принцесса Анна и капитан Марк Филипс на балконе Букингемского дворца. (© Bettmann/CORBIS)

22. Люди спят на улице у собора святого Павла в Лондоне 19 июля 1981 года, чтобы занять хорошенько рассмотреть свадьбу принца Чарльза и леди Дианы Спенсер. (AP Photo)

23. Женщина любуется витриной с выставкой фотографий королевской свадьбы на Пятой Авеню в Нью-Йорке 27 июля 1981 года. В витрине были выставлены фотографии принца Чарльза и леди Дианы Спенсер и игрушечные солдатики. (AP Photo/Marty Lederhandler)

24. Принц Чарльз и леди Диана Спенсер в день свадьбы в соборе святого Павла в Лондоне 29 июля 1981 года. (AP Photo)

25. В платье с 7,6-метровой фатой бывшая леди Диана Спенсер, а ныне принцесса Уэльская покидает собор святого Павла с принцем Чарльзом после свадебной церемонии в Лондоне 29 июля 1981 года. (AP Photo)

26. Принц Чарльз с невестой леди Дианой в карете на Флит Стрит. ( AFP /Getty Images)

27. Любители королевских свадеб с флагами, включая скинхедов, на одном из фонтанов Трафальгарской площади после свадьбы принца Чарльза и леди Ди. (AP Photo)

28. Салют в небе над Гайд-парком 28 июля 1981 года в честь королевской свадьбы. (AP Photo)

29. Новобрачные принцесса Диана и принц Чарльз на балконе Букингемского дворца в Лондоне 29 июля 1981 года. (AP Photo)

30. Пожалуй, самая известная фотография состоявшейся 29 апреля 2011 года свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон , на балконе Букингемского дворца. (Leon Neal / AFP — Getty Images)

31. 19 мая 2018 года состоялась свадьба младшего сына принцессы Дианы Гарри и Меган Маркл.