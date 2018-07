«Чуваки, что я продаю?»: Зак Брафф запостил российскую листовку с собой

Американский актер Зак Брафф, сыгравший доктора Джея Ди в сериале «Клиника», в очередной раз обратил внимание на российскую рекламу.

Кадр из сериала «Клиника»

Он опубликовал в своем твиттере фото рекламной листовки на русском языке со своим портретом на ней и спросил у подписчиков, что он продает на этот раз.

Листовка оказалась рекламой мастера по ремонту компьютеров. На ней написано: «Живу рядом, подойду в любое удобное для Вас время. Цены низкие».

Далее идет перечень услуг, которые предоставляет мастер, если компьютер «тормозит» и «глючит», в частности удаление вирусов и чистка от пыли. Пенсионерам обещана скидка.

Guys, what am I selling now?! pic.twitter.com/iYbqh5U69t

— Zach Braff (@zachbraff) 25 июля 2018 г.

«Чуваки, что я продаю на этот раз?»

В комментариях подписчики Браффа попытались перевести объявление с помощью Google-переводчика, но тот, понятное дело, не смог корректно перевести слово «глючит».

«Слишком нарядный для удаления вирусов», — написали в комментариях.

Зак Брафф не первый раз постит у себя в твиттере российские листовки со своей фотографией. В прошлый раз он запостил плакат, рекламирующий услуги по лечению импотенции в Саратове

pic.twitter.com/jDYJnL4kR8

— Zach Braff (@zachbraff) 13 сентября 2017 г.