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Страны G20 договорились усилить борьбу с голодом во всем мире
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Страны G20 договорились усилить борьбу с голодом во всем мире 

Газета.Ru 40 минут назад
Министры стран «двадцатки» выразили озабоченность усилением голода во всем мире и намерены совместно работать по его искоренению, передает РИА «Новости» со ссылкой на итоговый документ встречи глав сельскохозяйственных ведомств стран G20.
"У нас вызывает озабоченность, что после нескольких лет ослабления голод во всем мире в 2016 году усилился и в настоящее время от него страдает 815 миллионов человек, а 2 миллиарда человек страдают от нехватки микронутриентов (незаменимых компонентов питания человека)", — отмечается в итоговой декларации.
Страны договорились совместно работать для того, чтобы покончить с голодом и развивать устойчивое сельское хозяйство.
Министры констатировали, что голод и недоедание в настоящий момент объясняются различными причинами, часть из которых носят наднациональный характер, и договорились укреплять международные механизмы по борьбе с вызовами в этой области.
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