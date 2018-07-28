Студенты из Екатеринбурга посетили новый российский военный госпиталь в Таджикистане

По окончанию экскурсии студенты выразили своё восхищение оснащением госпиталя и профессионализмом персонала.

Студенты Уральского государственного аграрного университета, находящиеся в Таджикистане по договору о взаимном сотрудничестве, посетили военный госпиталь на территории 201 военной базы.

Студенты 3 курса УрГАУ и сопровождающая их аспирантка факультета ветеринарной медицины и экспертизы посетили лаборатории и отделения госпиталя, оснащённые самым современным оборудованием. Сотрудники госпиталя рассказали о самых распространённых источниках заражения инфекционными заболеваниями и о методах борьбы с ними. Также была проведена лекция о заболеваниях, передающихся человеку через животных и окружающую среду, а также о болезнях, не встречающихся на Урале.

По окончанию экскурсии студенты выразили своё восхищение оснащением госпиталя и профессионализмом персонала.

В здании госпиталя размещены 12 лечебно-диагностических отделений, в том числе кабинеты УЗИ, электроэнцефалографии, реанимация, компьютерная томография. Все подразделения госпиталя оснащены новейшим оборудованием для выполнения хирургических операций и сложных лабораторных исследований, в том числе наркозно-дыхательной и реанимационной аппаратурой, новейшим эндоскопическим оборудованием с возможностью ранней диагностики, оборудованием для оснащения операционных, телеуправляемыми рентгеновскими комплексами с функцией линейной томографии, нейронавигационным хирургическим комплексом для проведения операций на лор-органах с трехмерным планированием, а также физиотерапевтическим оборудованием.