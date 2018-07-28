Ещё
Истребитель МиГ-29, из числа переданных Сербии, совершил первый полет после модернизации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Истребитель МиГ-29, из числа переданных Сербии, совершил первый полет после модернизации 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках военно-технического сотрудничества Россия передала балканской стране 6 таких самолетов.
Первый из шести переданных Россией Сербии истребителей Миг-29 совершил пробный полет после модернизации. Об этом сообщает пресс-служба Армии Сербии.
«На военном аэродроме Батайница осуществлены первые пробные полеты самолета МиГ-29, который поступил в нашу страну в прошлом году из России», — говорится в сообщении.
Самолет пилотировал летчик-испытатель Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Дмитрий Селиванов.
Как отмечают сербские военные, это был первый новый самолет, поднявшийся в стране в воздух, за последние несколько десятков лет.
ТК «Звезда»: последние новости
Создатели «Симпсонов» и «Футурамы» показали трейлер новый мультсериала «Разочарование» Избитый полицейскими житель Павловского Посада умер в больнице США похвалили Украину за начало газотранспортной реформы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер избитый пьяными гаишниками россиянин404
В Госдуме обрадовали россиян183
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам750
«Его дни в посольстве сочтены»77
Лавров ответил на требование Армении247
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США Вещи
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение