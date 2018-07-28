Истребитель МиГ-29, из числа переданных Сербии, совершил первый полет после модернизации

В рамках военно-технического сотрудничества Россия передала балканской стране 6 таких самолетов.

Первый из шести переданных Россией Сербии истребителей Миг-29 совершил пробный полет после модернизации. Об этом сообщает пресс-служба Армии Сербии.

«На военном аэродроме Батайница осуществлены первые пробные полеты самолета МиГ-29, который поступил в нашу страну в прошлом году из России», — говорится в сообщении.

Как отмечают сербские военные, это был первый новый самолет, поднявшийся в стране в воздух, за последние несколько десятков лет.